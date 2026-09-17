Лавров заявил, что РФ найдет возможности, чтобы ответить на вызовы безопасности

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Россия найдет возможности для адекватного ответа на внешние вызовы своей безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у страны есть все необходимые ресурсы, чтобы защищать национальные интересы и обеспечивать благополучие граждан. Также Лавров подчеркнул, что ответственность за последствия "безрассудных антироссийских действий" понесут те, кто их инициировал.

Ранее Лавров указал на то, что Россия не станет возвращаться к отношениям с Европой, которые были в 90-е годы. По его словам, если какая-либо европейская страна захочет возобновить диалог, Москва сначала выслушает ее предложения. При этом Россия не будет заключать со странами Европы договоренности в сфере обеспечения собственной безопасности.

