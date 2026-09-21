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21 сентября, 14:59

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The Independent: в США художник 40 лет строит на заднем дворе дома "Собор из мусора"

В США художник на протяжении 40 лет строит на заднем дворе своего дома "Собор из мусора"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/exploreatx_

В американском Техасе художник по имени Винс Ханнеманн последние 40 лет строит на своем заднем дворе "Собор из мусора". Об этом сообщило The Independent.

"Собор из мусора" достигает приблизительно 11 метров в высоту и весит около 60 тонн. Он состоит из старых шин, тележек из супермаркетов, костылей, лыж, бутылок, компакт-дисков, ламп и других предметов, которые обычно выкидывают.

Ханнеманн начал строить сооружение в 1988 году. Сначала это были отдельные скульптуры, но позднее они превратились в многоуровневую конструкцию с лестницами, комнатами и площадками для посетителей. Большую часть материалов художнику приносят сами гости. Вход в "Собор" бесплатный.

Как рассказал мужчина, он продолжает заниматься стройкой, потому что ему нравится.

"Когда перестанет нравиться – разберу", – добавил Ханнеманн.

В 2010 году сосед художника пожаловался на сооружение, и представители власти потребовали оформить разрешение. Сейчас отношение к объекту изменилось: здесь проходят мероприятия местного сообщества, а туристы приезжают со всего мира.

Ранее сообщалось, что семья из американского штата Вирджиния случайно отправила на свалку кота вместе со старым диваном. Хозяева заметили пропажу питомца, когда тот не вернулся домой к ужину. Ситуация могла закончиться трагически, однако оператор мусорного пресса вовремя заметил животное, сидевшее на выступе, и остановил технику.

Ковш, в который кот забрался самостоятельно, опустили. После спасения питомец снова сбежал и оказался в приюте. Через некоторое время его нашел хозяин и вернул в семью.

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