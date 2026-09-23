Биолог Слынько: осенью комары становятся агрессивнее

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Осенью активность комаров может сохраняться и при прохладной погоде, а в некоторых случаях их укусы становятся более болезненными. Об этом сообщает RT со ссылкой на доцента кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елену Слынько.

Оставшиеся перед холодами самки комаров становятся более активными в поисках крови, поскольку им необходимо накопить питательные вещества для зимовки. Некоторые виды в этот период также должны успеть отложить последнюю кладку яиц. По словам Слынько, особенно благоприятными для размножения поздних видов насекомых оказываются теплые и дождливые периоды, сопровождающиеся резкими перепадами температуры между днем и ночью.

Обычно комары прекращают активность при похолодании до 8–10 градусов. Однако это правило не распространяется на подвальных комаров, которые приспособились к жизни в помещениях. Им достаточно тепла в затопленных подвалах старых домов и стоячей воды, поэтому размножаться они способны круглый год. В квартиры такие насекомые попадают через вентиляцию – их можно обнаружить в комнате даже в ноябре, несмотря на минусовую температуру за окном.

Слынько объяснила, что подвальные комары адаптированы к жизни в замкнутом пространстве. Они спариваются без роения, способны откладывать яйца без предварительного кровососания, а при стабильной температуре не впадают в спячку.

Осенняя активность комаров может представлять и эпидемиологическую опасность. В России эти насекомые переносят туляремию, дирофиляриозы, лихорадку Западного Нила и несколько других инфекций. Для южных регионов и крупных городов особенно актуальна лихорадка Западного Нила, случаи которой регистрировались также и в Центральной России.

"ЛЗН особенно актуальна для южных регионов и крупных городов, но вспышки регистрировались и в Центральной России. Вирус циркулирует в популяциях птиц, а комары выступают переносчиками от птиц к человеку, человек – тупиковый хозяин, от человека к человеку инфекция не передается. Сезонность ЛЗН – с июня – июля по октябрь, то есть осенние комары все еще представляют реальную эпидемиологическую угрозу", – отметила биолог.

Кроме того, укусы в это время года некоторые люди переносят тяжелее, чем летом. По словам Слынько, дело не только в субъективном восприятии. К осени кожа становится более сухой, ее защитный барьер ослабевает, поэтому реакция на укус может ощущаться сильнее.

Еще одной причиной эксперт назвала изменение состава слюны комаров – концентрация антикоагулянтов и анестезирующих веществ способна увеличиваться, что приводит к более выраженной местной аллергической реакции – появлению крупных волдырей и продолжительного зуда.

Биолог посоветовала не расчесывать места укусов: повреждение кожи нарушает ее целостность и увеличивает вероятность вторичной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в России. В столичном регионе они могут сохранять активность до конца осени, если погода остается теплой. По словам биолога Дмитрия Сафонова, сезон завершится только после устойчивого похолодания и снижения температуры почвы ниже 5 градусов.

Специалист рекомендовал во время прогулок в лесопарках каждые 15–30 минут осматривать одежду и тело, отдавая предпочтение светлым вещам. После возвращения домой следует проверить принесенные из леса цветы, ягоды и грибы. Сафонов также посоветовал закрывать тело одеждой, заправлять брюки в носки и использовать репелленты с диэтилтолуамидом. При этом полностью полагаться на средства защиты нельзя.

