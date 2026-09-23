Тела двух пропавших альпинистов обнаружили в горах Кабардино-Балкарии

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших в Черекском районе Кабардино-Балкарии при восхождении на гору Дыхтау. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

В настоящее время правоохранители, чтобы установить все обстоятельства трагедии, проводят доследственную проверку по факту случившегося. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

О потере связи с альпинистами из альплагеря "Безенги" стало известно 20 сентября. Первые поиски не дали результатов, их возобновили утром 23 сентября.

Директор альплагеря "Безенги" Алий Анаев рассказал, что пропавшие – жители Нижнего Новгорода и Тольятти. Они шли по сложному маршруту, но имели большой опыт восхождений. Вернуться альпинисты должны были к вечеру 22-го числа.