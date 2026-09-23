Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению педофила-преподавателя

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Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы педофила-преподавателя, который в течение девяти лет насиловал своих воспитанников и снимал порно с их участием. Отбывать наказание 41-летний уроженец Кубани будет в колонии особого режима, сообщает столичное управление Следственного комитета в МАХ.

Следствие установило, что он совершал преступления с 2014 по 2025 год, пользуясь доверительными отношениями с потерпевшими. Часть детей посещала проводимые им занятия, в том числе по хореографии, брейкингу и английскому языку.

В рамках расследования сотрудники СК допросили большое количество свидетелей и собрали материалы, характеризующие личность мужчины. В совокупности с остальными доказательствами эти материалы позволили полностью изобличить подсудимого.

Мужчину признали виновным по пункту "б" части 4, части 5 статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера"), части 4 статьи 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), части 3 статьи 135 ("Развратные действия"), а также подпунктами "а", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов").

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил 28-летнюю жительницу Балея Раису Ташлыкову к 17 годам колонии общего режима за убийство годовалой дочери. По данным прокуратуры, женщина несколько дней причиняла ребенку травмы, а 1 сентября 2025 года девочка умерла в больнице от комбинированных повреждений, включая отравление уксусной кислотой, закрытую черепно-мозговую травму и ожоги головы, шеи и туловища.

Ташлыкова вину не признала, однако суд учел представленные гособвинением доказательства, в том числе ее признательные показания, данные на предварительном следствии и результаты судебных экспертиз. Прокуратура просила назначить женщине 21 год лишения свободы, однако суд приговорил ее к 17 годам колонии с ограничением свободы на 1,5 года.