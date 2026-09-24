24 сентября, 07:12Экономика
В ЦБ сообщили, что усилят требования к недобросовестным финблогерам
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк России продолжит противодействовать недобросовестным финансовым блогерам и ужесточать действующие требования к ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
"Регулятор будет продолжать работу по противодействию недобросовестным финфлюенсерам, которые манипулируют выбором инвесторов в своих интересах, и последовательно усиливать действующие требования регулирования по этому направлению", – отметили в ЦБ.
Там подчеркнули, что такая работа будет вестись на постоянной основе. Какие именно меры планируется ввести, в сообщении не уточняется.
Ранее в Центробанке заявили, что регулятор может создать базу "окрашенных" кошельков, если это потребуется в ходе реализации закона о крипторегулировании. В ЦБ отметили, что закон только принят, а переходный период продлится до 1 июля 2027 года.
До конца октября планируется подготовить все подзаконные акты. Кроме того, Центробанк ведет международное взаимодействие с регуляторами по вопросам подозрительных операций с нелегальными онлайн-казино.
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