Нефтезавод поврежден в Новошахтинске в результате атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пострадавших в результате атаки не выявлено. Предприятие временно приостановило свою работу.

Всего ночью 25 сентября над территорией Ростовской области было сбито около 50 дронов. Воздушные цели были уничтожены в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском районах области.

Ночью атаке БПЛА также подвергся Ульяновск, в результате чего ранения получили восемь человек, в том числе один ребенок. Кроме того, в городе зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. На месте работают оперативные службы.

В Белгородской области украинские войска атаковали беспилотником грузовой автомобиль в районе поселка Пятницкое Волоконовского округа. В результате погиб мужчина.