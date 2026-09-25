25 сентября, 07:55Происшествия
Нефтезавод поврежден в Новошахтинске в результате атаки ВСУ
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Пострадавших в результате атаки не выявлено. Предприятие временно приостановило свою работу.
Всего ночью 25 сентября над территорией Ростовской области было сбито около 50 дронов. Воздушные цели были уничтожены в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском районах области.
Ночью атаке БПЛА также подвергся Ульяновск, в результате чего ранения получили восемь человек, в том числе один ребенок. Кроме того, в городе зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. На месте работают оперативные службы.
В Белгородской области украинские войска атаковали беспилотником грузовой автомобиль в районе поселка Пятницкое Волоконовского округа. В результате погиб мужчина.