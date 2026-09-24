Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 07:18

Политика

В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты летом

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил ввести продуктовые сертификаты для школьников, получающих бесплатное питание в течение учебного года, на время летних каникул. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что в течение учебного года государство обеспечивает бесплатным горячим питанием всех учеников младших классов государственных и муниципальных школ независимо от дохода семьи. В старших классах такая поддержка предоставляется отдельным льготным категориям, правила устанавливают регионы и муниципалитеты, в том числе помощь получают дети из малообеспеченных семей.

По его мнению, если ребенок из семьи с небольшим доходом бесплатно питается в школе, то 1 июня потребность в этой поддержке не исчезает. Просто с этого дня школьная столовая прекращает работу, и все расходы на питание на ближайшие три месяца полностью ложатся на родителей.

Он предложил автоматически начислять сертификат на июнь, июль и август детям школьного возраста из семей, которые уже признаны нуждающимися. Для учеников 5–11-х классов речь идет о тех, кто в течение учебного года получает бесплатное питание как льготная категория.

Для начальной школы, где бесплатным питанием обеспечены все, право на летний сертификат предлагается определять по нуждаемости семьи, например по факту получения единого пособия.

Размер сертификата депутат предлагает привязать к стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Оплатить им можно будет только продукты из утвержденного перечня: мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты, хлеб и другие. Получить деньги наличными или потратить их на иные товары не получится.

"Мы не предлагаем выдавать готовые продуктовые наборы. Родители лучше знают, что нужно их ребенку. У кого-то аллергия, кому-то нужны определенные продукты. Главное – чтобы деньги действительно расходовались на питание", – отметил он.

Селезнев добавил, что если государство помогает кормить ребенка в школе девять месяцев в году, то было бы нелогично полностью отказываться от этой поддержки на время летних каникул. По его мнению, помощь нуждающимся семьям должна продолжаться и летом, но в ином формате.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что бесплатное горячее питание должно быть доступно всем школьникам с 1-го по 11-й класс независимо от региона. Кроме того, он поддержал идею организовать отдельное меню для детей, которым не подходит обычное питание по состоянию здоровья.

Читайте также


политикаобщество

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика