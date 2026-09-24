В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты летом

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Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил ввести продуктовые сертификаты для школьников, получающих бесплатное питание в течение учебного года, на время летних каникул. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что в течение учебного года государство обеспечивает бесплатным горячим питанием всех учеников младших классов государственных и муниципальных школ независимо от дохода семьи. В старших классах такая поддержка предоставляется отдельным льготным категориям, правила устанавливают регионы и муниципалитеты, в том числе помощь получают дети из малообеспеченных семей.

По его мнению, если ребенок из семьи с небольшим доходом бесплатно питается в школе, то 1 июня потребность в этой поддержке не исчезает. Просто с этого дня школьная столовая прекращает работу, и все расходы на питание на ближайшие три месяца полностью ложатся на родителей.

Он предложил автоматически начислять сертификат на июнь, июль и август детям школьного возраста из семей, которые уже признаны нуждающимися. Для учеников 5–11-х классов речь идет о тех, кто в течение учебного года получает бесплатное питание как льготная категория.

Для начальной школы, где бесплатным питанием обеспечены все, право на летний сертификат предлагается определять по нуждаемости семьи, например по факту получения единого пособия.

Размер сертификата депутат предлагает привязать к стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Оплатить им можно будет только продукты из утвержденного перечня: мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты, хлеб и другие. Получить деньги наличными или потратить их на иные товары не получится.

"Мы не предлагаем выдавать готовые продуктовые наборы. Родители лучше знают, что нужно их ребенку. У кого-то аллергия, кому-то нужны определенные продукты. Главное – чтобы деньги действительно расходовались на питание", – отметил он.

Селезнев добавил, что если государство помогает кормить ребенка в школе девять месяцев в году, то было бы нелогично полностью отказываться от этой поддержки на время летних каникул. По его мнению, помощь нуждающимся семьям должна продолжаться и летом, но в ином формате.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что бесплатное горячее питание должно быть доступно всем школьникам с 1-го по 11-й класс независимо от региона. Кроме того, он поддержал идею организовать отдельное меню для детей, которым не подходит обычное питание по состоянию здоровья.