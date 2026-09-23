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23 сентября, 13:00

Культура

Жюри Букеровской премии объявило шестерых финалистов 2026 года

Фото: thebookerprizes.com

В финальный список Букеровской премии 2026 года вошли шесть писателей из Англии, Шотландии, США и Ямайки. Имена финалистов объявили в лондонском центре искусств Southbank, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В числе претендентов оказались два бывших лауреата премии. Дуглас Стюарт, получивший награду в 2020 году, представлен романом John of John ("Джон, сын Джона"), а победитель 2015 года Марлон Джеймс – книгой The Disappearers ("Исчезающие").

В шорт-лист также вошла Элизабет Страут с романом The Things We Never Say ("То, о чем мы никогда не говорим"). Ее произведения ранее попадали в длинный и короткий списки премии в 2016 и 2022 годах.

Остальные три финалиста – Майкл Джон Харрисон с The End of Everything ("Конец всего"), Люк Кеннард с Black Bag ("Черная сумка") и Ребекка Перри с May We Feed the King ("Можем ли мы накормить короля"). Всего на премию в этом году поступило 163 заявки.

Имя победителя объявят 9 ноября. Лауреат получит 50 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 66,7 тысячи долларов.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян получила премию "Книга года – 2026" в номинации "Проза года" за роман "В начале было Слово – в конце будет Цифра". Награду главному редактору "России сегодня" и RT вручили на Московской международной книжной ярмарке. Сам роман вышел 31 июля 2025 года.

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