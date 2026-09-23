В отношении экс-замначальника подмосковного ГУ МВД Малькова возбудили два новых дела

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Два новых уголовных дела возбудили в отношении бывшего замначальника ГУ МВД по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова. Об этом стало известно в Мосгорсуде, где рассматривают жалобу на арест генерала, передает ТАСС.

Следователь попросил суд приобщить рапорты оперативных сотрудников о проверке возможной причастности Малькова к новым преступлениям, а также постановления о возбуждении двух уголовных дел.

Уголовное дело возбуждено по статье о растрате, предусмотренной частью 4 статьи 160 УК РФ. По данным следствия, ущерб от действий высокопоставленных сотрудников полиции Московской области и топ-менеджеров "Евротранса" превысил 1 миллион рублей.

О задержании двух бывших высокопоставленных сотрудников подмосковного главка МВД – Малькова и экс-начальника ФКУ ЦХиСО главка Алексея Суярова – стало известно 7 сентября.

Помимо Малькова и Суярова, фигурантами дела стали председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартынов, три топ-менеджера компании, а также начальник отдела ФКУ ЦХиСО Анна Левина. Мальков, Суяров и Левина были уволены из органов внутренних дел и задержаны вместе с Мартыновым.

