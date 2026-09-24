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24 сентября, 10:16

Технологии

Игра о мифологии народов Севера "Кындыкан" выйдет на ПК в 2027 году

Фото: 123RF.com/vadymvdrobot

Релиз игры "Кындыкан" на ПК о девочке и ее растущем магическом олене запланирован на третий квартал 2027 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития интернета.

Главная героиня Кындыкан путешествует по Северу вместе со своим спутником Гиркэ. Олень постепенно вырастает из хрупкого олененка в могучего духа, а героям предстоит противостоять скверне, которая распространяется по земле и забирает свет.

Игроки смогут исследовать заснеженный Север, путешествовать на лодке и верхом, разжигать костры, проводить ритуалы очищения и решать головоломки. В основе системы крафта лежат реальные традиции народов Севера: рецепты и предметы связаны с культурой, а не только используются для создания снаряжения.

Одной из основ проекта стали шаманизм, представления о духах верхнего мира и эвенские мотивы. Разработчики отмечают, что стремятся показать северное наследие изнутри культуры, а центральной темой игры сделать связь человека и природы.

"Кындыкан" создает независимая студия iLii Games из Якутии. Проект стал победителем конкурса национального контента ИРИ.

Ранее сообщалось, что компания CD Projekt ведет работу над ремейком первой части "Ведьмака". Предполагается, что релиз игры может быть перенесен на 2028 год. Это связано с перераспределением ресурсов для ускорения разработки The Witcher 4, к которой временно присоединилась Fool's Theory.

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