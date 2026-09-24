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24 сентября, 11:13

Происшествия

Главе СК доложат о проверке из-за опасной пластической операции в частной клинике Москвы

Фото: sledcom.ru

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину передадут информацию, полученную в ходе процессуальной проверки работы частной столичной клиники, в которой якобы оказывают некачественные услуги. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе СК РФ.

О проблемах в медучреждении заговорили после сюжета новостной программы на федеральном телеканале. В нем осветили историю одной из пациенток, у которой возникли серьезные осложнения после проведенной пластической операции в этой частной клинике.

Впоследствии Главное следственное управление СК России по Москве организовало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю столичного управления СК Дмитрию Беляеву доложить о ее ходе и результатах. Отмечается, что исполнение поручения контролирует Центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что в Перми судебные приставы взыскали с частной клиники 827 тысяч рублей в пользу пациентки после некачественной пластической операции. Женщина обратилась в клинику для удаления грыж на веках, подтяжки шеи и устранения избытков кожи на подбородке. Однако операция завершилась неудачно: у нее появились асимметрия лица, рубцы, деформация мочек ушей и постоянные боли.

Проведенная по решению суда экспертиза выявила нарушения при оказании медицинской помощи. На обращения и письменные претензии пациентки в учреждении не реагировали, из-за чего она обратилась в суд. Для взыскания денег приставы арестовали банковские счета организации.

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