Ведущая "Женского 100500" заявила, что не может сниматься из-за неудачных уколов ботокса

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Ведущая шоу "Женское 100500" Аня Лулу заявила, что не может сниматься после процедуры ботулинотерапии от мигрени, так как после инъекций у нее опустилось веко и почти закрыло глаз. Об этом девушка рассказала каналу Baza.

После 20 лет головных болей блогер обратилась в клинику, где ей предложили пройти ботулинотерапию стоимостью 50 тысяч рублей. Во время процедуры ей ввели 200 единиц препарата. Спустя несколько дней, по словам телеведущей, мышцы одного века ослабли, из-за чего оно опустилось.

"Самое обидное, что вчера мне скинули кастинг на ТВ-ведущую, туда надо записать визитку, а я теперь понятия не имею, что делать с этим спящим взглядом. Позвонила врачу, с которым делали уколы от мигрени, она сказала, что очень редко, но такое бывает", – рассказала девушка.

В клинике пациентке предложили пройти МРТ и назначили медикаментозное лечение. При этом, как утверждает Лулу, брать на себя ответственность за последствия процедуры там отказались, отметив, что перед лечением она подписала документы с перечислением возможных рисков.

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