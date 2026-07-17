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17 июля, 16:38

Шоу-бизнес

Ведущая "Женского 100500" заявила, что не может сниматься из-за неудачных уколов ботокса

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anya_looloo

Ведущая шоу "Женское 100500" Аня Лулу заявила, что не может сниматься после процедуры ботулинотерапии от мигрени, так как после инъекций у нее опустилось веко и почти закрыло глаз. Об этом девушка рассказала каналу Baza.

После 20 лет головных болей блогер обратилась в клинику, где ей предложили пройти ботулинотерапию стоимостью 50 тысяч рублей. Во время процедуры ей ввели 200 единиц препарата. Спустя несколько дней, по словам телеведущей, мышцы одного века ослабли, из-за чего оно опустилось.

"Самое обидное, что вчера мне скинули кастинг на ТВ-ведущую, туда надо записать визитку, а я теперь понятия не имею, что делать с этим спящим взглядом. Позвонила врачу, с которым делали уколы от мигрени, она сказала, что очень редко, но такое бывает", – рассказала девушка.

В клинике пациентке предложили пройти МРТ и назначили медикаментозное лечение. При этом, как утверждает Лулу, брать на себя ответственность за последствия процедуры там отказались, отметив, что перед лечением она подписала документы с перечислением возможных рисков.

Ранее в Москве женщина попала в реанимацию из-за опасного сочетания экспериментальных препаратов для похудения, алкоголя и вредной пищи. Пациентка весом 130 килограммов пренебрегла всеми правилами приема лекарства, что привело к острому панкреатиту и перитониту.

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