Уголовное преследование инициировано в отношении экс-премьера Михаила Касьянова

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko (Михаил Касьянов признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Уголовное преследование инициировано в отношении бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Внуковская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что Касьянов уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента по статье 19.34 КоАП РФ. Однако, находясь за пределами России, он продолжил распространять сообщения и материалы без обязательной маркировки.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Касьянова по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах"). Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле в прокуратуре.

В ноябре 2024 года общественное движение "Ветераны России" попросило Генпрокуратуру изъять у Касьянова в пользу государства квартиру в Москве стоимостью около 700 миллионов рублей. Председатель организации Ильдар Резяпов пояснил, что у многих граждан, критикующих россиян из-за границы, остается недвижимость в России.

Он потребовал тщательнее проверять законность получения такого имущества. Кроме того, подобные люди, по его мнению, должны отвечать перед законом за предательство страны.