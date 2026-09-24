Актриса Мария Кравченко рассказала, как ухаживает за собой и поддерживает форму

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская актриса Мария Кравченко поделилась личным подходом к уходу за собой и поддержанию хорошего самочувствия. Об этом артистка рассказала в беседе с Леди Mail.

По ее словам, ухоженный внешний вид требует регулярных усилий и немалых затрат – косметологические процедуры сейчас обходятся дорого. При этом от уколов Кравченко отказалась, предпочитая аппаратные методы, пока они дают результат. Иногда актриса также проходит курсы полинуклеотидов с ферментами лосося, чтобы улучшить состояние кожи.

В вопросах питания Кравченко не поддерживает строгие ограничения. Вместо жестких диет она советует выстраивать привычный режим – обращать внимание на время приема пищи и сохранять активность в течение дня.

Не менее важной частью ухода за собой Кравченко считает движение. Она отметила, что даже короткая ежедневная зарядка продолжительностью около 20 минут способствует поддержанию мышц и общего тонуса. Если физической активности не хватает, мышцы со временем теряют объем и силу.

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