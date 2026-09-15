Телеведущая Ирена Понарошку призналась, что два года использует ботокс

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Телеведущая и блогер Ирена Понарошку рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что 2 года назад начала делать инъекции ботокса.

Блогер отметила, что решилась на процедуру из-за заметных заломов на лице. Раньше Понарошку выступала за естественность и не скрывала своего отношения к уходу за собой. Однако девушка больше не хочет каждый день тратить время на процедуры, которые могли бы помочь с изменениями кожи. В том числе она не готова ежедневно делать массаж лица, использовать тейпы. Блогер добавила, что ей не хватает самоорганизации.

Ранее ведущая шоу "Женское 100500" Аня Лулу рассказала, что испытала на себе побочный эффект после ботулинотерапии от мигрени.

Девушка пояснила, что 20 лет страдала от головных болей. В связи с этим она решилась на процедуру. Лулу ввели 200 единиц препарата. После этого у девушки опустилось веко и почти закрыло глаз. Из-за произошедшего ведущая не могла сниматься.

Лулу также рассказала, что ботулинотерапия обошлась ей в 50 тысяч рублей. После случившегося в клинике ей предложили сделать МРТ, а также назначили медикаментозное лечение. Но блогер отметила, что признавать ответственность за последствия в клинике отказались, сославшись на подписанные перед процедурой документы с возможными рисками.