Президент Польши начал судиться со СМИ из-за публикаций о сутенерстве

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Окружной суд в Варшаве приступил к первому слушанию по иску президента Польши Кароля Навроцкого к польскому филиалу издательского дома Axel Springer о защите персональных прав. Об этом сообщило агентство PAP.

Поводом для иска стала публикация на портале Onet в мае 2025 года. В материале утверждалось, что Навроцкий, работая охранником в гостинице Grand Hotel в городе Сопот, якобы участвовал в "схеме привлечения проституток" для гостей отеля. Президент требует от Axel Springer извинений за эту статью.

Заседание проходит в закрытом режиме. Как уточнили в пресс-службе суда, планируется заслушать показания пяти свидетелей.

Кроме того, Навроцкий подал иск и непосредственно к авторам публикации. Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении журналистов об оскорблении президента. Слушание по этому делу состоится 12 ноября.

Ранее экс-директор ФБР Джеймс Коми подал ходатайство о снятии обвинений в угрозе президенту США Дональду Трампу. Поводом стала публикация в соцсетях фотографии, на которой из ракушек выложены цифры "8647". На сленге "86" означает "избавиться от кого-то", а "47" – порядковый номер президентства Трампа.