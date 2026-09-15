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15 сентября, 17:18

Происшествия

Житель Нижневартовска ударил девушку в лифте и напал на сотрудницу полиции

Фото: МАХ/"ЧП Нижневартовск. Происшествия"

В Нижневартовске местный житель ударил несовершеннолетнюю девушку в лифте, а затем напал на прибывшую на вызов сотрудницу полиции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По информации УМВД по Югре, ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с девушкой 2009 года рождения в кабине лифта жилого дома и применил к ней физическую силу. Когда на место происшествия прибыла сотрудница полиции, злоумышленник напал и на нее.

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по статьям о побоях, совершенных из хулиганских побуждений, а также о применении насилия в отношении представителя власти. Прокуратура региона контролирует расследование.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

До этого уголовное дело было возбуждено по факту избиения и ограбления подростка в Барнауле. 16-летний пострадавший и его знакомый вступили в перепалку с компанией молодых людей, которые применили в отношении него физическую силу и забрали дорогостоящее имущество из сумки.

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