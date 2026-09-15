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15 сентября, 17:34

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Актер Матвеев заявил, что брал перерыв в театральной работе ради ожидания "своей" роли

Актер Матвеев объяснил, почему 6 лет назад взял паузу в театральной работе

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Актер Максим Матвеев брал паузу в театральной работе, чтобы найти роль, которая принесет ему удовольствие от существования на сцене. Об этом сам артист заявил, общаясь с журналистами, передает РИА Новости.

О паузе в театральной карьере актер объявил в 2020 году, объяснив это стремлением сосредоточиться на кинопроектах. Спустя 6 лет Матвеев возвращается на сцену в главной роли Мэкки-ножа в постановке "Опера нищих" режиссера Евгения Писарева в Театре имени Пушкина.

"Хотелось найти тот материал, ту роль, которая бы потенциально принесла мне удовольствие от существования на сцене, от существования в команде, от работы над ней и дала какой-то смысл, заложенный в материале, который совпадал бы с моим мироощущением", – поделился он.

Актер подчеркнул, что ожидание подходящей роли не было связано с амбициями. Это объяснялось желанием вести искренний диалог со зрителями, который возможен только при полном слиянии актера и персонажа.

По его словам, когда Писарев предложил ему идею "Оперы нищих", он сразу загорелся, поскольку знал, что это за материал. У него не возникло никаких вопросов и сомнений.

"Тем более с Женей мы уже сотрудничали достаточно плодотворно на сцене Театра Табакова и Московского художественного театра. Конечно, я сразу согласился", – добавил Матвеев.

Премьерные показы "Оперы нищих" откроют новый, 77-й сезон Театра Пушкина и пройдут 17–19 сентября.

Ранее народный артист России Сергей Маковецкий заявил, что не собирается уходить на пенсию или брать паузу в творческой деятельности. По его словам, у него еще многое впереди.

В последние годы артист выступает на сцене Театра имени Вахтангова, где служит с 1980 года. Параллельно актер активно участвует в постановках театра "Современник" в качестве приглашенного мастера.

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