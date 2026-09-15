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15 сентября, 21:11

Безопасность

МВД показало фрагмент сценария мошеннической атаки с обратным звонком

Фото: МАХ/"Вестник Киберполиции России"

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России продемонстрировали аудиозапись типичного сценария мошеннической атаки с обратным звонком якобы на горячую линию портала "Госуслуги".

На опубликованном ведомством видео злоумышленница под видом сотрудника портала убеждает жертву, что заметила подозрительную активность в ее учетной записи. Мошенница просит перезвонить на указанный номер, чтобы "зарегистрировать факт мошенничества".

В МВД отметили, что в своих сообщениях злоумышленники указывают поддельный номер телефона и маскируют его под контакт службы поддержки. При этом на практике портал "Госуслуги" не отправляет пользователям уведомления о "взломе" учетной записи – ни в СМС, ни по электронной почте, ни через мессенджеры.

Правоохранители подчеркнули: сообщения, в которых пугают блокировкой аккаунта, утечкой данных или требуют срочно позвонить по указанному "номеру горячей линии", – однозначно действия мошенников.

Ранее стало известно, что мошенники начали создавать поддельные сайты для продажи полисов ОСАГО. Для этого аферисты делают копии ресурсов известных страховых компаний. На таких сайтах после заполнения анкеты и ввода данных банковской карты деньги списываются, а сам полис покупатель не получает.

В МВД России просят внимательно отнестись к неожиданно возникшим проблемам с телефоном

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