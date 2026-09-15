Эксперт Дроздова: регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банков

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Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы. Об этом предупредила в беседе с News.ru финансовый эксперт Елена Дроздова.

По словам специалиста, особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физических лиц. Дроздова считает, что при возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Она также предупредила о возможной блокировке дистанционного обслуживания при подозрительных операциях.

Отдельно эксперт обратила внимание на переводы через СБП по ошибочному номеру. Если деньги отправлены не тому человеку, банк, по ее словам, не может самостоятельно списать их со счета получателя. Вернуть средства в таком случае можно потребовать через суд как неосновательное обогащение.

"Если вам "упали" чужие деньги, тратить их нельзя – это уголовный риск. Налоговый контроль серого дохода", – добавила специалист.

Чтобы снизить риски при сборе средств, например родительским комитетом, она посоветовала просить отправителей указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий.

Ранее профсоюз "Новый труд" предложил пересмотреть порядок блокировок банковских счетов: клиенты должны понимать, за что попадают в зону риска, а для физлиц и самозанятых стоит создать отдельный "светофор" по аналогии с системой "Знай своего клиента" на ресурсах ФНС.

Также предлагается не исключать из зоны подозрения тех, кто вынужденно работает с монополистами, и не ухудшать статус клиента автоматически из-за риск-баллов.

