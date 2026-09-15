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15 сентября, 15:39

Общество

Ozon запустил "детский режим" на маркетплейсе

Фото: 123RF.com/milkos

Ozon запустил новый режим для несовершеннолетних пользователей, который ограничивает доступ к товарам категории 18+ и позволяет детям согласовывать покупки с родителями. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, передает РИА Новости.

Режим получил название "Лайкзон". Это отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и понятным интерфейсом для молодой аудитории. При этом особое внимание было уделено безопасности. В режиме недоступны некоторые категории товаров.

Кроме того, появилась функция "купи мне". С ее помощью ребенок может добавить понравившийся товар в семейную корзину и сообщить о нем родителям. Одновременно с этим привычный способ самостоятельно выбирать и покупать товары при активации режима также остается доступным.

Директор торговой площадки Ozon Ксения Тихонова отметила, что уже сегодня миллионы юных пользователей ищут товары на маркетплейсе.

"Это поколение, которое задает тренды, через несколько лет их мнение будет определять то, как миллионы людей будут делать покупки", – подчеркнула она.

Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить или выключить его можно в профиле независимо от того, авторизован ли пользователь.

Ранее сообщалось, что свыше 80 тысяч пунктов выдачи Ozon по России начнут работать как небольшие логистические центры. Там будут размещаться товары продавцов, а клиенты смогут заказывать их прямо из пункта.

Маркетплейс Ozon предложил продавцам размещать товары в Казахстане

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