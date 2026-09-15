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15 сентября, 16:55

Экономика

В ЦБ Армении назвали рост цен на российский газ апокалиптическим сценарием

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центральный банк Армении допускает, что повышение стоимости российского газа может привести к сокращению экономики страны. Об этом заявил глава ЦБ Мартин Галстян, назвав такой вариант апокалиптическим сценарием.

По его словам, подорожание энергоносителей способно сначала ускорить инфляцию, а затем повлиять на стоимость продукции предприятий, включая тепличные хозяйства.

"Мы (власти Армении. – Прим. ред.) этот сценарий держали в голове, но, с нашей точки зрения, это сценарий X-типа <...>, который предполагает апокалиптическое явление, и наша реакция должна быть более сильной и не в естественном русле", – сказал Галстян.

Россия приостановила поставки природного газа в Армению с 15 сентября из-за ремонта газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на российской территории. В "Газпром Армения" уточняли, что работы должны завершиться 25 сентября, а на период ремонта потребности республики планировалось покрывать за счет внутренних запасов и дополнительных поставок из Ирана.

Примечательно, что в мае официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва уведомила Ереван о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов при вступлении Армении в Евросоюз.

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