Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе в дни выборов в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Переменная облачность ожидается в Москве и Подмосковье в период выборов депутатов Госдумы, которые состоятся с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ночью в пятницу, 18 сентября, в столице и области возможен кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 12–14 градусов, в Подмосковье – 9–14 градусов выше нуля.

Днем же осадков преимущественно не будет. В частности, 18-го числа в светлое время будет в основном сухо. В Москве воздух прогреется до 18–20 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, характер погоды не изменится. По ночам в эти дни осадков не ожидается, температура опустится до 7–12 градусов тепла. При этом в дневные часы она будет варьироваться от 16 до 21 градуса.

Ранее синоптики говорили, что наступившее в столице бабье лето в среду и четверг, 16–17 сентября, станет настоящим летом. Это произойдет благодаря гребню антициклона. В Москве и в Центральной России в целом будет солнечно и сухо. Днем в среду будет от 16 до 19 градусов, а в четверг ожидается до 19–22 градусов тепла, что на 5–6 градусов превышает климатическую норму.