Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 17:46

Общество

Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе в дни выборов в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Переменная облачность ожидается в Москве и Подмосковье в период выборов депутатов Госдумы, которые состоятся с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ночью в пятницу, 18 сентября, в столице и области возможен кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 12–14 градусов, в Подмосковье – 9–14 градусов выше нуля.

Днем же осадков преимущественно не будет. В частности, 18-го числа в светлое время будет в основном сухо. В Москве воздух прогреется до 18–20 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 сентября, характер погоды не изменится. По ночам в эти дни осадков не ожидается, температура опустится до 7–12 градусов тепла. При этом в дневные часы она будет варьироваться от 16 до 21 градуса.

Ранее синоптики говорили, что наступившее в столице бабье лето в среду и четверг, 16–17 сентября, станет настоящим летом. Это произойдет благодаря гребню антициклона. В Москве и в Центральной России в целом будет солнечно и сухо. Днем в среду будет от 16 до 19 градусов, а в четверг ожидается до 19–22 градусов тепла, что на 5–6 градусов превышает климатическую норму.

Летняя погода вернется в Москву на 60 часов

Читайте также


обществопогодагород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика