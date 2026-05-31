Вице-премьер Оверчук заявил, что РФ не хочет осложнения ситуации с газом в Армении

Российская сторона не хочет осложнения ситуации с газом в Армении. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, в Армении не будет другого газа, кроме российского, однако все зависит от того, откуда республика будет его получать.

"Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода", – сказал Оверчук.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну стоит показать на деле, как страна может "разбогатеть" вопреки ухудшению связей с Россией.

При этом сам Пашинян уже отмечал, что Армения сможет получать газ в обмен на его транзит. Глава правительства сообщил, что в скором времени по территории республики будет проложен транзитный газопровод.