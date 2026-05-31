31 мая, 13:21

Режим ЧС введен в поселке в Ростовской области, где загорелась нефтебаза после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Дина Алборова"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в поселке Матвеев Курган Ростовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу. Об этом в своем телеграм-канале заявила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

Кроме того, пострадали 17 домовладений, 1 автомобиль, 3 магазина и 1 аптека. Уточняется, что пострадавших среди жителей нет. Из-за вражеской атаки на нефтебазе возник пожар, достигший площади в 3 600 квадратных метров.

В ликвидации возгорания на нефтебазе задействовали свыше 100 людей. При этом очаг пожара все еще полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий.

Ранее мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог в ночь на 30 мая. Их доставили в больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Власти региона выразили сочувствие пострадавшим, пожелали скорейшего выздоровления и заверили, что им будет оказана вся необходимая помощь.

