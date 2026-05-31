Хоккеист Джошуа Ливо покинул челябинский клуб "Трактор"

Канадский нападающий Джошуа Ливо покинул челябинский хоккейный клуб "Трактор" из-за истечения срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

По аналогичной причине из клуба ушли американские защитники Логан Дэй и Джордан Гросс, а также словацкий игрок обороны Михал Чайковски.

Спортсмен перешел в "Трактор" в августе 2025 года. В сезоне-2024/25 он выступал за уфимский "Салават Юлаев", стал самым ценным игроком турнира и установил рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат (49).

Ранее английский футбольный клуб "Ливерпуль" уволил с поста главного тренера представителя Нидерландов Арне Слота. По данным журналиста Фабрицио Романо, на должность претендует испанец Андони Ираола, который по окончании сезона-2025/26 покинул аналогичный пост в английском "Борнмуте".

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" также объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Зауром Тедеевым. Решение было принято после матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Акрон" проиграл самарским "Крыльям Советов".

