Футболист Дуран покинул расположение "Зенита" по личным обстоятельствам

Нападающий "Зенита" Джон Дуран покинул расположение петербургского футбольного клуба по личным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Таким образом, колумбийский игрок не примет участия в заключительном туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), в котором "Зениту" предстоит сыграть против "Ростова". О возвращении спортсмена в команду сообщат дополнительно.

22-летний футболист присоединился к петербургскому клубу на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" в феврале этого года. В составе "Зенита" он сыграл уже 9 матчей, на его счету 2 гола.

Ранее стало известно, что 39-летний вратарь "Зенита" Михаил Кержаков покинет клуб после завершения текущего сезона. В связи с этим заключительный домашний матч ФК против "Сочи" посвятят проводам игрока.

