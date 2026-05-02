Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 23:05

Спорт
Главная / Истории /

Челестини вступил в конфликт с журналистом после поражения ЦСКА от "Зенита" в РПЛ

"Надо делать меньше ошибок": как ЦСКА проиграл "Зениту" в РПЛ

2 мая московский ЦСКА дома уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 1:3 в матче 28 тура Мир Российской Премьер-лиги. Команда Фабио Челестини не побеждает в чемпионате пять игр подряд, чем в очередной раз подогрела слухи о скорой отставке швейцарского специалиста. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1)

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Голы: Обляков, 5 (с пенальти) – Дивеев, 30, Соболев, 51, Луис Энрике, 60.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк (Матеус Алвес, 82), Лусиано (Энрике Кармо, 66), Обляков (Козлов, 82), Попович (Матеус Рейс, 57), Мусаев (Воронов, 82).

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро (Вега, 88), Глушенков (Кондаков, 82), Луис Энрике, Соболев (Ерохин, 90+).

Предупреждения: Нино, 19; Попович, 46; Гайич, 59; Глушенков, 67; Баринов, 76.

ЦСКА и "Зенит" после возобновления чемпионата весной – команды из разных весовых категорий. После осенней части сезона "армейцев" записывали едва ли не в главные претенденты на титул, однако мощные трансферы не сработали, атмосфера в раздевалке явно оставляет желать лучшего, плюс из-за травм вылетели ключевые игроки – вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мойзес и вингер Кирилл Глебов (первые двое – и вовсе до конца сезона). Как итог, к матчу против петербуржцев команда Фабио Челестини подходила на шестом месте с 45-ю очками и четырехматчевой серией без побед.

"Зенит" же под руководством Сергея Семака пусть и не показывает яркий футбол, зато монолитный, который позволяет добиваться положительного результата. Сине-бело-голубые к 28-му туру были вторыми с 59-ю баллами, отставая от лидирующего "Краснодара" всего на одно очко. Более того, петербуржцы шли в РПЛ на серии из семи игр без поражений (пять побед и две ничьи).

"Дерби двух столиц" рассматривалось еще и через призму зимнего трансфера между клубами: в Северную столицу переехал центральный защитник Игорь Дивеев, в обмен на него в Москву проследовал форвард Лусиано. Забавно, что в первом тайме оба сыграли ключевую роль в забитых голах.

Уже в самом начале встречи аргентинец в чужой штрафной выскочил из-за спины у защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, который вместо мяча заехал ему по ноге. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, который четко реализовал Иван Обляков – 1:0. Однако на 30-й Дивеев блестяще сыграл при розыгрыше углового, сместившись с центра штрафной на ближнюю штангу и поразил ближний угол ворот Владислава Торопа – 1:1. Причем забил Игорь из-под Лусиано.

В остальном команды чаще обменивались ударами с дистанции, причем точнее были футболисты "Зенита". Особенно Максим Глушенков, который во время первой попытки чуть не попал в дальний угол, а во второй неудобный крученый выстрел в ближний парировал Тороп.

Но если в первом тайме футбол был более-менее равным, то во втором "армейцы" стали похожи на себя образца весенней части. Не ладился контроль мяча, визуально хозяева уступали в физике, на фоне этого острота у ворот Дениса Адамова свелась практически на ноль. Собственно, большую часть 45-минутки голкипер "Зенита" пробегал по своей штрафной вообще без работы.

Петербуржцы идеально воспользовались слабостью соперника, причем закрыв все вопросы в первой трети тайма. На 51-й минуте "Зенит" быстро выбросил мяч в аут в сторону Глушенкова, тот переложил под левую и загрузил в штрафную, где центральный защитник ЦСКА Жоао Виктор не уследил за Александром Соболевым. Нападающий гостей бил по воротам Торопа головой без сопротивления – 2:1.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

А на 60-й шедевр исполнил Луис Энрике – причем ассистентскую помощь снова оказал Глушенков. Максим исполнил подачу со штрафного на дальнюю штангу, бразилец принял мяч и настолько запутал финтами Милана Гайича, что серб аж рухнул на пятую точку. Южноамериканец прицелился и с места положил сферу в дальний угол – 3:1.

Претендент на чемпионство не упустил контроль ни на секунду, как бы Челестини не трансформировал игру своей команды. Причем гости могли забивать и больше, не реализовав пару выходов один на один. Спокойная уверенная виктория "Зенита" без вопросов и очередная жирная ложка дегтя для "армейских" болельщиков. Которые не видели побед в исполнении своей команды уже пять игр подряд.

После матча швейцарский специалист заявил в эфире "Матч ТВ", что ЦСКА пытался действовать прагматично в обороне, так как у "Зенита" собраны очень качественные исполнители. В первом тайме все работало неплохо, и очень важно было провести в том же духе первые 15 минут второго, чтобы затем перевести игру к чужим воротам. Но именно в этот отрезок в ворота "армейцев" влетели два мяча.

Надо сражаться, бороться, выигрывать все единоборства, быть включенными в матч. Если ты хочешь побеждать "Зенит", нужно побежать соперника в этих нюансах. Мы – тренеры, можем говорить в раздевалке о многих вещах, но на поле выходят игроки. Все выложились до предела, но надо делать меньше ошибок.
Фабио Челестини
главный тренер ПФК ЦСКА (Москва)

Наставник "Зенита" Сергей Семак отметил в беседе с журналистами телеканала, что его команда всегда реагирует на трудности и старается делать свою работу.

Абсолютно ненужный пенальти, который сами себе "привезли". Но в дальнейшем смогли забить, победить. Прекрасная атмосфера, хороший соперник. Думаю, что матч удался, поздравляю ребят и болельщиков. Мы сегодня свою работу сделали. Я бы не назвал начало матча нервным для нас, мы правильно отреагировали на пенальти. В дальнейшем ЦСКА позволил играть нам на контратаках, у нас было три выхода один на один. Главное, что смогли победить.
Сергей Семак
главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

Теперь "Зенит" – вновь лидер РПЛ с 62-мя очками, как минимум до выездного матча "Краснодара" против тольяттинского "Акрона", который пройдет 3 мая. ЦСКА же остался пятым с 45-ю, однако с учетом последних результатов дошло до того, что красно-синие могут упасть еще ниже: казанский "Рубин" благодаря победе над "Балтикой" в 28-м туре подобрался к москвичам на расстоянии в три очка.

Впереди у "армейцев" суперважнейший матч в Кубке России: в финале Пути регионов команда Челестини сыграет со "Спартаком" 6 мая. Шанс на этот трофей, судя по слухам, – едва ли не единственный фактор, который все еще позволяет швейцарцу держаться в своем кресле. Не исключено, что поражение в этой встрече заставит-таки боссов клуба досрочно расстаться с Фабио, наплевав даже на солидную неустойку в его контракте. Тем более, что, как сообщал инсайдер Иван Карпов, его агенты уже начали прощупывать почву в Испании на предмет будущего трудоустройства своего клиента (эту информацию Челестини комментировать отказался).

Да и кандидаты ему на смену начали всплывать в СМИ: в частности, зарубежные источники уже сватают на 3-ю Песчаную улицу экс-главного тренера "Лас-Пальмаса" и "Севильи" Хавьера Гарсию Пимьенту. А комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу" заявил, что руководство ЦСКА едва ли не ударило по рукам с будущим главным тренером-иностранцем, не назвав фамилию.

На пресс-конференции Челестини спрашивали про отставку, однако разговор перерос в конфликт с журналистом. Все потому, что, как показалось швейцарцу, автор вопроса сделал это посмеиваясь.

"Считаю, это огромное проявление неуважения. Я прихожу сюда, вы можете спрашивать все, что хотите. Но если вы делаете это смеясь, я не буду отвечать на ваш вопрос", – резко ответил наставник "армейцев".

Градус напряжения на пределе. Тучи сгущаются все сильнее.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика