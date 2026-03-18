Фанаты раскритиковали ЦСКА после крупного поражения от "Краснодара" в Кубке России

Московский ЦСКА потерпел крупное поражение в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу, уступив "Краснодару" 0:4 и вылетев в Путь регионов. При этом у красно-синих, которые были одной из самых ярких команд осенней части сезона, уже пять поражений в последних шести встречах. В чем причина такого провала, разбирался спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Это. Просто. Омерзительно"

Поражение ЦСКА в ответной игре полуфинала Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" стало для столичной команды уже четвертым после зимней паузы. В первой игре этого противостояния красно-синие одержали свою единственную победу весной (3:1), однако команда Фабио Челестини жесточайше провалилась на юге.

Еще в первом тайме на отскоке от штанги здорово сориентировался Дуглас Аугусто, открыв счет, а в концовке 45-минутки защитник "армейцев" Матеус Рейс зачем-то сильно ударил плечом в чужой штрафной игрока "Краснодара" Валентина Пальцева. Главный арбитр встречи Инал Танашев после VAR-просмотра выписал новичку клуба прямую красную карточку.

Позднее удаление схлопотал еще и один из лидеров обороны ЦСКА Мойзес: для начала он борцовским приемом выбил форварда "Краснодара" Джона Кордобу подальше от мяча, а в ответ на первую желтую похлопал судье и за этот жест тут же схлопотал вторую, оставив команду вдевятером. Лишних команда Мурада Мусаева разыграла идеально, регулярно подлавливая москвичей на ошибках: Жоау Батчи дважды и Джон Кордоба единожды отличились роскошными голами, и спасти своих у вратаря "армейцев" Владислава Торопа не было никаких шансов.

0:4 – крупнейшее поражение красно-синих в истории Кубка России. При этом "армейцы" за 90 с лишним минут пробили по воротам "быков" всего один раз против 14 попыток у соперника. Да и тот единственный выстрел улетел "по воробьям" далеко от створа.

Более того, с учетом результатов осенней части сезона, у ЦСКА уже пять поражений в шести встречах во всех турнирах. Большинство из них – в РПЛ: 2:3 от все того же "Краснодара", 0:1 от "Ахмата", 1:4 от столичного "Динамо", 0:1 от "Балтики". И это – после прекрасно проведенной осени и мощной трансферной кампании в межсезонье.

Таким образом, помимо вылета в Путь регионов в Кубке, ЦСКА в чемпионате отстал от лидирующего "Краснодара" уже на 10 очков, располагаясь на пятом месте с 36 баллами. При этом если раньше у "армейцев" был отрыв от отстающей группы, то теперь им в спину уже дышит "Спартак", у которого на одно очко меньше. Огромный контраст на фоне результатов первого круга РПЛ, по итогам которого красно-синие делили первое место с "Краснодаром" (по 33 очка).

После такого грандиозного спада Челестини прямо начали спрашивать о заявлении об уходе. Но швейцарский специалист после 0:4 от "Краснодара" покидать клуб добровольно не спешит.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе все меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С "Динамо" удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе.

Вполне закономерно прилетает и футболистам. В частности, после фиаско в Калининграде голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своем телеграм-канале жестко высказался о последних результатах и выразил готовность принять любую критику – даже самую суровую.

"Мы понимаем ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю: этими матчами мы не даем вам надежду на какое‑то светлое будущее", – заявил легендарный голкипер.

Другие футболисты и в соцсетях, и в общении с прессой высказывали схожие оценки. Но устраивает такое самобичевание, судя по всему, далеко не всех фанатов.

"Это. Просто. Омерзительно", "Что, как всегда вам стыдно и вернетесь сильнее? То ли Челестини "плывет", то ли его "сливают" специально", "Какие тут могут быть оправдания? Команда забыла выйти из раздевалки!", "Почти 30 лет болею за ЦСКА. Давненько нам такого пинка не давали в игре с командой из России", – написали фанаты в соцсетях после фиаско в Краснодаре.

"У лидеров есть вопросы к Челестини"

По сведениям инсайдеров и экспертов, проблемы ЦСКА на поле тянутся из обстановки в раздевалке.

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Владислав Радимов в эфире программы "Это футбол, брат!" прямо заявил, что проблема – в Фабио Челестини и его помощниках.





Владислав Радимов экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Я знаю точно, что внутри ЦСКА недовольны тем, что тренерский штаб увеличился <...> его людьми. Нет взаимопонимания между новыми людьми тренерского штаба и игроками. Атмосфера изменилась не в лучшую сторону.

О плохой ауре в команде со ссылкой на свои источники рассказал и бывший нападающий "Зенита", а ныне футбольный эксперт Алексей Гасилин.

"Они попали в какую‑то эмоциональную яму. Знаю ситуацию изнутри, у лидеров команды есть вопросы к решениям Челестини", – заявил Гасилин "Матч ТВ".

При этом журналист Александр Дорский в эфире "Это футбол, брат!" высказал мнение, что у провала ЦСКА вполне себе игровые причины. И связаны они с повреждением, ранее полученным бразильским полузащитником Матеусом Алвесом, который по весне крепко присел в запас.

"Кризис ЦСКА пошел, когда Матеус Алвес получил травму. В первой части сезона вся игра ЦСКА строилась на центральной тройке – Кисляк, Обляков и Алвес – на том, как они перемещались, как понимали друг друга", – поделился соображениями Дорский.

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач в беседе с порталом Legalbet прямо заявил еще после поражения от "Балтики", что под Челестини "шатается стул". По его мнению, швейцарец сильно нервничает, что было видно еще по последним минутам матча с "Балтикой" в Калининграде: главный тренер соперника Андрей Талалаев спровоцировал массовую драку, выбив мяч на трибуны на последних секундах, а наставник красно-синих вместо попыток погасить конфликт сам ввязался в него.





Валентин Ковач бывший защитник ПФК ЦСКА Выходка Челестини показывает, что он находится в стрессовой ситуации. У него же ничего не получается в ЦСКА. Он из-за этого нервничает. У армейцев приличный состав. Значит, где-то неправильно поставлен тренировочный процесс. Думаю, стоит задуматься о его увольнении. Чем раньше, тем лучше.

А вот бывший тренер команд РПЛ Сергей Юран в разговоре с "РБ Спорт" привел другую версию спада "армейцев". По его словам, все дело в длинной зимней паузе в российском чемпионате. В Европе нет перерывов между официальными играми почти в три месяца, а посему зарубежные специалисты к таким условиям просто не приспособлены.

"Тренер должен понимать, как подвести игроков в одном состоянии к первым матчам после возобновления сезона. Поэтому я думаю, что проблема ЦСКА заключается именно в подготовительной части, так как квалификация футболистов ниже не стала, а состав даже укрепился", – привел свою версию Юран.

Однако экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой во всей этой ситуации в какой-то степени встал на защиту Челестини. В беседе с порталом Metaratings он подчеркнул, что вопросы надо задавать не тренерскому штабу, а футболистам.





Александр Мостовой экс-полузащитник ФК "Спартак" Два месяца назад Челестини на руках носили, облизывали со всех сторон. Я тогда говорил: "Ребята, зачем вы это делаете? Зачем всех этих тренеров сразу возносите до небес?" <...> А как проиграли два-три матча – те же люди начинают его выкидывать. В чем он виноват, если на поле выходят игроки?

В следующем матче соперником ЦСКА дома станет махачкалинское "Динамо" 21 марта. Команда Вадима Евсеева по весне пока чередует победы и поражения, и идет в нижней части таблицы, при этом навязывая соперникам плотную борьбу. Оппонент для красно-синих непростой, и если и этот матч закончится для "армейцев" не победой, разговоры об отставке Челестини могут зазвучать еще громче.

