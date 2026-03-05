Мусаев жестко высказался о судействе после поражения от ЦСКА в Кубке России

4 марта московский ЦСКА переиграл дома "Краснодар" со счетом 3:1 в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. Однако после игры представители гостей выразили недовольство судейством, а также намекнули на проявление расизма. О невероятной по драматургии встрече расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Краснодар" – 3:1 (0:1)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Глебов, 54, Круговой, 68, Матеус Алвес, 90+ – Мозес, 22.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Круговой, Козлов (Мусаев, 76), Кисляк, Гайич, Глебов (Энрике Кармо, 83), Обляков, Лусиано (Матеус Алвес, 76).

"Краснодар": Агкацев, Жубал, Диего Коста, Хмарин (Оласа, 46), Пальцев (Виктор Са, 67), Черников, Ленини (Сперцян, 43), Дуглас Аугусто, Батчи, Боселли (Кордоба, 46), Мозес (Джованни, 61).

Предупреждения: Ленини, 24; Матеус Рейс, 36; Лусиано, 45+; Джованни, 68; Гайич, 70; Дуглас Аугусто, 72; Жубал, 73; Черников, 77.

Удаления: Джованни, 72 (2 жк)

ЦСКА и "Краснодар" в нынешнем сезоне уже успели выдать два жарких матча в чемпионате, где хватало не только игры высокого качества, но и стычек футболистов. Поругались после первой игры в августе 2025 года даже главные тренеры Фабио Челестини и Мурад Мусаев, однако затем все же нашли нужные слова для примирения.

При этом "быкам" очень неуютно на стадионе "коней" – лишь две выездные победы против "армейцев" за всю историю существования клуба. Причем последняя датирована аж октябрем 2018 года (1:2), во времена первого захода Мурада Олеговича на пост наставника краснодарцев.

А в кубковых битвах ЦСКА и вовсе лишил соперника уже двух титулов. Однажды эти команды встретились в финале в 2023 году, и тогда красно-синие были сильнее в серии пенальти. А летом 2025-го москвичи выиграли у "Краснодара" в Суперкубке (1:0), принеся Челестини первый российский трофей в карьере в дебютной игре у руля "армейцев".

В наши дни соперники по-разному возобновили сезон после длинной зимней паузы: в 19-м туре южане дома переиграли "Ростов" 2:1 и продолжили лидировать в таблице, а вот ЦСКА отстал от них уже на семь очков, проиграв на выезде "Ахмату" 0:1. Хотя от "армейцев" ждали совсем иного результата, с учетом мощной межсезонной трансферной кампании. К слову, в Москву из "Краснодара" как раз переехал полузащитник Данила Козлов, который попал в стартовый состав против своей бывшей команды.

В целом же, Челестини вывел на поле практически основной состав, за исключением, пожалуй, голкипера Владислава Торопа, который играет кубковые матчи вместо Игоря Акинфеева, и дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Дмитрия Баринова. А вот Мусаев пошел на ротацию, выпустив в том числе тех, кто в чемпионате получает не так много игрового времени: в запасе остались такие ключевые футболисты, как Эдуард Сперцян, Витор Тормена, Лукас Оласа, Виктор Са и Джон Кордоба.

В первом тайме хотелось бы выделить три ключевых момента. Первый – пенальти в ворота "Краснодара" в районе 15-й минуты после того, как новичок "быков" Хуан Боселли в своей штрафной вместо мяча махнул по ноге Милана Гайича. Первый гол ЦСКА в официальном матче в 2026 году мог забить Иван Обляков, но одного из лучших пенальтистов лиги переиграл голкипер гостей Станислав Агкацев, угадавший направление удара и совершивший сейв, вытянувшись в струнку.

Второй момент – гол гостей, не особо вытекавший из логики игры. "Армейцы" на протяжении практически всего первого тайма жали "Краснодар", но на помощь "быкам" пришла ошибка хозяев при розыгрыше аута в середине поля. На 22-й минуте Матвей Кисляк неосмотрительно отдал мяч назад прямо на вингера южан Жоау Батчи, который чуть прошел вперед без сопротивления и покатил в сторону Мозеса. Передача в штрафную на нигерийского форварда вышла чуть неточной, однако защитник москвичей Матеус Рейс не слишком удачно подстроился под сферу. Она отскочила от бразильца, а нападающий "Краснодара" точно пробил в касание под рукой Торопа в ближний угол – 0:1.

Третий ключевой момент – сумасшедший шанс красно-синих восстановить равенство, который был упущен благодаря гению голкипера "быков". В добавленное время ЦСКА роскошно выбежал в контратаку, Козлов катил на левый фланг Кириллу Глебову, и перед ним был исключительно Агкацев. Но крайний полузащитник хозяев попал прямо во вратаря, который успел сократить угол обстрела.

Тайм упущенных возможностей для "армейцев" как он есть, с учетом того, что до перерыва москвичи нанесли еще несколько очень неприятных для обороны гостей дальних ударов. Но если ЦСКА и мог чем-то себя тешить в раздевалке, то лишь тем, что так "Краснодар" в нынешнем сезоне мало кто гонял. Да был бы толк, с учетом счета на табло.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Однако Мусаев явно понимал, что было тонко, и порваться под таким давлением могло в любой момент. Поэтому пошел на ранние перестановки в составе: Сперцян вышел еще до перерыва вместо "висящего" на желтой карточке Кевина Ленини, который и не собирался отказываться от жестких стыков, с первых минут второго тайма добавились Кордоба и Лукас Оласа. Была и еще одна перестановка: вместо Мозеса тренерский штаб "Краснодара" отправил в мясорубку Джованни Гонсалеса на 61-й минуте, но, забегая чуть вперед, при вполне себе скандальных обстоятельствах до финального свистка он не доиграл.

Челестини же не стал прибегать к заменам в перерыве, и ЦСКА вышел в том же настроении, что и на первый тайм. Два великолепных дальних выстрела Данила Кругового и Матвея Кисляка (удар последнего пришелся в крестовину) лишь разогрели публику перед еще одним ключевым эпизодом встречи на 54-й минуте. Крайний защитник "армейцев" Милан Гайич вырезал идеальный кросс с фланга в центр, а в прореху в обороне на своей фирменной скорости влетел Глебов. Кирилл принял мяч и перекинул его через голову выбежавшего из ворот Агкацева – 1:1.

Количество моментов наконец начало перерастать в качество, а на 68-й минуте публика увидела апогей мастерства нынешней версии Матвея Кисляка. То, что с ним случилось в первом тайме – несчастье, публика знает 20-летнего полузащитника по роскошным передачам своим, а не чужим. Такую он и вырезал с левого фланга на правый по диагонали на Данила Кругового, замкнувшего передачу точным ударом в касание – 2:1. С точки зрения геометрии, это, на мой взгляд, один из самых красивых голов как минимум нынешнего российского сезона.

После такого переворота в счете кипучие команды и сами перегрелись, и явно передали нервозность главному арбитру встречи Алексею Сухому. Шла 72-я минута, ЦСКА разыгрывал угловой, вышеупомянутый Джованни Гонсалес, уже заработавший до этого желтую карточку, борется за позицию с Данилой Козловым. Россиянин от этого контакта присаживается на землю, и судья без промедления достает для уругвайца второй "горчичник", оставляя "Краснодар" вдесятером. Визуально игрокам южан (да и не только им) показалось, что борьба была в пределах допустимого, и высказывали они это громко и толпой. За что Сухой выписал еще пару "желтых". К сожалению, это – еще один эпизод, который вызовет вопросы к готовности российских арбитров, которых и так уже много по итогам первого весеннего тура РПЛ.

Гости сражались даже в таких условиях, несколько раз выбежав в очень опасные контратаки. А в добавленное время Торопу и вовсе пришлось творить настоящие чудеса в створе: угловой "Краснодара", мяч отскочил к Виктору Са, и бразилец мощно зарядил в ближнюю "девятку", но вратарь ЦСКА успел выставить руку. Кто знает, как развернулось бы все при счете 2:2, но вместо этого свой стандарт реализовали "армейцы". На авансцене – вновь Кисляк, нашедший точным навесом на ближней штанге голову Матеуса Алвеса. Небольшого роста бразильца хватило, чтобы кивнуть в сторону створа, да так, что мяч чиркнул перчатку Агкацева и завалился в сетку, – 3:1.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

По-настоящему куражная победа красно-синих в первом матче двухраундового противостояния. На пресс-конференции Фабио Челестини не скрывал, что очень доволен подвигом своих подопечных.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА В первом тайме я видел только одну команду на поле. Было 6–7 моментов, гол нам забили из аута. Во втором тайме все было то же самое. Просто в первом мы не забили, а во втором забили. Но качество я такое же видел. "Краснодар" вообще не создал ни одного момента. Наша команда провела великолепный матч.

Отдельно швейцарский специалист прокомментировал второй гол своей команды, с блестящей передачей Кисляка на Кругового.

"Я много видел красивых голов. И его голевой пас на Круга точно войдет в мой рейтинг красивого", – подчеркнул Челестини.

Мурад Мусаев во время общения с журналистами не обошел тему удаления Джованни Гонсалеса. При этом главный тренер "Краснодара" высказался спокойно, но максимально жестко. Возможно, даже на что-то намекая, о чем можно только догадываться.

"На игре сказалось удаление, которого не было. Вторая желтая карточка Джованни, и больше 20 минут мы играем в меньшинстве", – сказал специалист.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Понимаю, что с нового года будет другое судейство, но давайте играть честно. Нельзя давать такие удаления. В последние 20 минут играли неплохо, создали два-три момента, но с таким качеством надо было действовать весь матч.

Поджигали после игры и футболисты "быков". Эдуард Сперцян в своем телеграм-канале написал лишь одно слово – "цирк", сопроводив его эмодзи клоуна. А проходя мимо журналистов в подтрибунном помещении, Джон Кордоба вбросил намеки на проявление расизма, не уточнив, где и когда это произошло. По словам тех, кто был у бровки, вроде как что-то оскорбительное летело с трибун.

В то же время Матвей Кисляк заявил "Матч ТВ", что "Краснодар" не только не любит, но и не умеет признавать поражение.

"Когда "Краснодар" проигрывает, начинает давить на судью, на соперников. Это выглядит смешно со стороны. Но если им за это не стыдно, пусть делают. Мы спокойно играем в футбол", – жестко высказался полузащитник.

Большое счастье, что эти команды встретятся в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России совсем скоро – 17 марта на поле стадиона в Краснодаре. Скучно однозначно не будет. Правда, хотелось бы уже наконец просто посмотреть хороший футбол, а не раз за разом возвращаться к спорным судейским решениям.

Но перед новым раундом противостояния ЦСКА и "Краснодара" 5 марта свою первую игру на этой стадии проведут столичные "Динамо" и "Спартак". И есть ощущение, что под руководством новых главных тренеров Ролана Гусева и Хуана Карлоса Карседо соответственно, бело-голубые и красно-белые тоже будут не прочь выжечь пламя из многочисленных искр.

