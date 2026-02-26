Весенняя часть сезона Мир Российской Премьер-лиги начнется 27 февраля

Матчи Мир Российской Премьер-лиги возобновятся после зимней паузы 27 февраля. О пяти главных событиях минувшего межсезонья расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Дуран – в "Зените"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Самого статусного игрока в РПЛ нынешней зимой пока привезли сине-бело-голубые: 22-летний колумбийский форвард Джон Дуран проведет остаток сезона в аренде в городе на Неве.

За этого парня клубы всегда были готовы раскошелиться не на шутку. В январе 2023-го Дуран перебрался из "Чикаго" в английскую "Астон Виллу", по данным портала transfermarkt, почти за 30 миллионов евро, а в январе 2025-го, проведя сильный отрезок в том числе в Лиге чемпионов, уехал за большими деньгами в саудовский "Аль-Наср" к Криштиану Роналду за баснословные 77 миллионов евро. При этом у него на руках были предложения от европейских топ-клубов.

Однако Дуран заскучал на Ближнем Востоке и попросился в аренду. Колумбийца пристроили в "Фенербахче", где в нынешнем сезоне он успел забить 3 гола в 10 матчах Суперлиги. Однако, по слухам, Джон безумно злил главного тренера стамбульцев Доминика Тедеско халатным отношением к тренировкам: его штрафовали за частые опоздания, причем однажды вместо денег игрок просто отдал свои часы Rolex, которые стоят в три раза больше суммы наказания.

Ангельским поведением на поле Дуран тоже не отличался: забив в дерби против "Галатасарая", форвард запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах. СМИ сообщали, что соперник потребовал возбудить против нападающего уголовное дело, обвинив в эксгибиционизме.

Таким образом, если допустить, что Дуран проведет в "Зените" несколько месяцев в праймовой форме образца "Астон Виллы", команда Семака получит убойнейшего страйкера, способного вернуть чемпионство в Санкт-Петербург (до лидирующего "Краснодара" – всего одно очко). Тем более, клуб еще и прикупил в обойму за 18 миллионов евро бразильского атакующего полузащитника Джон Джона из "РБ Брагантино", плюс мощная атакующая обойма в лице тех же Луиса Энрике и Максима Глушенкова. По меркам РПЛ, это просто разрывающее нападение.

Однако, если Дуран эти несколько месяцев будет валять дурака, как ему ранее уже было свойственно, заплаченные за аренду почти три миллиона евро рискуют быть выброшенными на петербургский ветер.

Карседо – в "Спартаке"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В отличие от многих конкурентов, красно-белые были тихими на трансферном рынке нынешней зимой. Единственная большая покупка в обойму – один из лидеров открытия нынешнего сезона, калининградской "Балтики", полузащитник Владислав Саусь.

Свое главное приобретение "Спартак" сделал на тренерском мостике: после увольнения Деяна Станковича в ноябре 2025-го, команда была под управлением временщика Вадима Романова, пока в начале января 2026-го не было объявлено о назначении 52-летнего испанца Хуана Карлоса Карседо.

Для клуба он человек не новый. В 2012 году Карседо входил в штаб Унаи Эмери, однако период их работы в "Спартаке" был краткосрочным. Теперь же Хуан Карлос – человек самостоятельный, и до красно-белых смастерил симпатичный кипрский "Пафос", который не раз потрепал нервы оппонентам в нынешнем розыгрыше Общего этапа Лиги чемпионов. Многие испанские эксперты называют Карседо настоящим гиком тактики, но, как выяснилось, он неплохо умеет выстраивать и атмосферу.

Особенно мощно в плане настроения в команде выглядели шумные посиделки на зимних сборах после занятий, где Карседо со своими помощниками танцевал "макарену", а защитник Кристофер Ву пел Billy Jean Майкла Джексона. Но в прогнозах пока будем осторожны: уж сколько раз рулевые "Спартака" здорово начинали и быстро разочаровывали торсиду. Лишь скажу, что в плане потенциала красно-белые обладают одним из самых сильных составов в лиге и у Карседо есть все ресурсы, чтобы постараться вытащить новый клуб с нынешнего шестого места. Пусть и до идущей пятой "Балтики" на данный момент целых шесть очков (29 против 35 у калининградцев).

Громкие трансферы ЦСКА

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Столичные "армейцы" своей работой на рынке купли-продажи футболистов явно обозначили чемпионские амбиции. Тем более, что зиму команда Фабио Челестини закончила на четвертом месте с 36 очками, всего в четырех баллах от лидирующего "Краснодара".

ЦСКА умудрился серьезно укрепиться на трансферном рынке, не потратив на это минимальные деньги. Во-первых, красно-синие наконец нашли серьезную силу в атаке: из "Зенита" в столицу переехал 24-летний аргентинский форвард Лусиано Гонду. Южноамериканец выступает в России почти два года, но в первой нынешнего части сезона потерял доверие наставника сине-бело-голубых Сергея Семака. Однако на прошедших сборах Лусиано своей игрой показал, что во второй части чемпионата способен зажечь.

При этом аргентинец стал частью обмена в "Зенит" многолетнего оплота обороны ЦСКА Игоря Дивеева, плюс, по данным СМИ, траншем из Петербурга в Москву прилетели два миллиона евро. Уход защитника сборной России выглядел как потеря, однако спортивный блок нашел ему неплохую замену: бесплатно через расторжение контракта с прежним клубом в стан "армейцев" переехал 31-летний экс-защитник лиссабонского "Спортинга" Матеус Рейс.

Бразилец, который в нынешнем сезоне был не на последних ролях в Лиге чемпионов, способен сыграть как в центре обороны, так и слева, плюс он весьма неплох в начале атаки. Игрок с такими качествами для Челестини стал практически идеальным кандидатом на вакантную позицию. "Спортинг" же, по слухам, не стал препятствовать уходу игрока, так как решил сделать ставку на более молодых футболистов.

Более того, фактически бесплатно в ЦСКА перебрался один из лидеров "Локомотива", опорный полузащитник Дмитрий Баринов. Футболист сборной России разругался с родным клубом из-за предложенных условий нового контракта и ушел в стан столичных соседей за небольшую для игрока его уровня компенсацию. По сути, на него были потрачены деньги, оставшиеся от обмена Дивеева на Лусиано, так что "армейцы" закрыли три позиции сильными футболистами, не заплатив за это ровным счетом ничего.

Но и это еще не все: красно-синие смогли заполучить двух молодых талантов – 21-летнего полузащитника "Краснодара" Данилу Козлова и 18-летнего форварда "Урала" Максима Воронова. Такого мощного зимнего трансферного окна у ЦСКА не было очень давно. Не удалось сработать разве что по левому вингеру: упорно ходили слухи про Огуза Айдына из турецкого "Фенербахче", но он до российской столицы не доехал.

Параллельно ЦСКА пристроил футболистов, которые по разным причинам не заиграли в клубе, а также усилил тренерский состав в помощь Челестини. В частности, за стандарты в штабе теперь отвечает 59-летий итальянец Паоло Фаваретто, и, по словам футболистов, он сумел привнести новые свежие идеи. Как результат – пошли интересные розыгрыши и голы с угловых.

Пока все это принесло команде победу в межсезонном Зимнем кубке РПЛ, но на бумаге "армейцы" способны серьезно пошуметь и в официальных матчах. Тем более, что команда продолжает борьбу как за чемпионство, так и за Кубок страны. Но даже нынешние трансферы могут быть не окончательными: 24 февраля ряд СМИ сообщили, что ЦСКА ведет переговоры с 33-летним бразильским полузащитником Фелипе Коутиньо. Экс-лидер своей сборной, бывший игрок "Ливерпуля", "Барселоны" (которая платила за него англичанам 135 миллионов евро) и "Баварии", находится без клуба после разрыва контракта с "Васко да Гама", о котором официально объявили за несколько дней до появления громких инсайдов.

Однажды "армейцы" уже провернули такой фокус с полузащитником Миралемом Пьяничем, и это сработало. Если Коутиньо поедет в РПЛ, это может стать очень громкой крутой историей и для клуба, и для лиги.

Увольнение Рахимова из "Рубина"

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Одна из самых неожиданных перестановок случилась в Казани. Рашид Рахимов выжимал практически максимум из имеющегося состава, забравшись на седьмое место, но руководство клуба, по признанию специалиста, захотело вместо прагматичного футбола видеть яркую атакующую команду.

При этом Рахимов в интервью на YouTube-канале "Коммент.Шоу" рассказал, что у него в оппозиции было два-три человека в клубе. По словам специалиста, некоторые сотрудник "Рубина" закидывали в СМИ информацию о его возможной отставке после практически каждой осечки в чемпионате.

"После последней игры у нас было совещание, где мне предложили уйти по собственному желанию. Но я не понимал, как это делать в такой ситуации, когда у тебя (команда) на седьмом месте, имеет отличную внутреннюю атмосферу, бьется в каждом матче. А те периоды, о которых говорят и на которые сейчас делают акцент, что в семи играх был забит один мяч... Но если ты возьмешь восьмой матч, то получится, что забили три гола. Я не считаю, что это причина", – сказал Рахимов.

Ставить яркий атакующий футбол руководство казанцев доверило испанцу Франку Артиге, который до этого в России засветился в московской "Родине" и "Химках". К слову, не показав выдающихся результатов ни там, ни там (с поправкой, что подмосковная команда с огромными долгами к тому моменту уже "дышала на ладан"). Однако в "Рубине" настолько поверили в Артигу, что заплатили, по данным СМИ, 700 тысяч евро отступных его прошлому клубу, ангольскому "Петру Атлетику".

В контрольных матчах казанцев во время сборов в плане результатов все выглядит перспективно – шесть побед при одном поражении. Посмотрим, сумеет ли Артига перенести победный вайб в официальные игры.

"Балтику" не растащили

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Новичок РПЛ под руководством Андрея Талалаева в первый же сезон после возвращения в элиту запрыгнул аж на промежуточное пятое место, раскрыв немало новых имен. Причем многие из них – с российским паспортом, что в условиях грядущего ужесточения лимита на легионеров выглядит для больших клубов как красная тряпка для быка.

Но, как рассказывал сам главный тренер, в "Балтике" решили придерживаться концепции: отпускать ключевых футболистов только на "контракт жизни". В итоге лишь одна весомая потеря в лице Сауся, перешедшего в "Спартак", а другие покинувшие Калининград зимой футболисты и так не получали достаточного количества игровой практики.

По слухам, клубы присматривались к полузащитнику Максиму Петрову ("Локомотив", "Рубин"), защитнику Кевину Андраде (ЦСКА, греческий ПАОК, турецкий "Бешикташ"), голкиперу Максиму Бориско ("Спартак"). Все они показали блестящие цифры статистики в летне-осенней части сезона, и все в итоге продолжат защищать цвета Калининграда как минимум до следующего чемпионата.

А Талалаев в межсезонье пообещал, что "Балтика" в весенней части сезона пошумит еще громче прежнего.

"Могу сказать, что за наши 13 лет работы ни одна команда не была так готова, как эта. Я горд за ребят и свой тренерский штаб", – сказал главный тренер калининградцев в эфире "Матч ТВ".

Первая серьезная проверка – в матче открытия 19 тура на выезде против "Зенита" 27 февраля.

