Хуан Карседо стал главным тренером ФК "Спартак"

Фото: legion-media.com/PA Images

Испанец Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Контракт с ним заключен до лета 2028 года, сообщила пресс-служба команды.

Карседо приступит к своим обязанностям 8 января.

"Вместе с ним в тренерском штабе красно-белых будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия", – говорится в сообщении.

Также работу в клубе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

Сербский специалист Деян Станкович был уволен с должности главного тренера "Спартака" 11 ноября. Руководство клуба было недовольно тем, что команда располагалась на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В результате было принято решение прекратить сотрудничество со Станковичем по обоюдному согласию.

