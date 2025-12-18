Бывший игрок "Спартака" Промес планирует вернуться в футбол после тюрьмы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-игрок московского "Спартака" Квинси Промес заявил, что намерен возобновить карьеру в футболе, как только выйдет из заключения, сообщила газета De Telegraaf.

После освобождения он планирует тренироваться, чтобы вернуть спортивную форму. Футболист уверен, что в хорошей физической готовности сможет заинтересовать любой клуб.

"Дело уже не в моей футбольной карьере, речь идет просто о финансовой помощи", – рассказал Промес.

В 2023 году игроку предъявили обвинение в нападении на двоюродного брата, за что ему назначили 1,5 года колонии, а через год суд Амстердама приговорил футболиста к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024 года его задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая. СМИ сообщили, что причиной могло стать местное правонарушение, однако в мае спортсмена освободили из-под стражи.

В июне Промеса арестовали дома в ОАЭ и отправили в следственный изолятор. Игрока экстрадировали из Дубая в Нидерланды под охраной Королевской военной полиции. Ему грозит 7,5 года заключения.

Апелляционный суд Амстердама 8 июля провел досудебное слушание по делу футболиста и решил продлить его содержание под стражей до начала судебного разбирательства.

Председательствующий судья Роб Хефферт пояснил, что нет оснований для освобождения спортсмена. Следующее заседание назначено не ранее 2026 года из-за необходимости дополнительных расследований за пределами Нидерландов.