Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 19:17

Спорт

Бывший игрок "Спартака" Промес планирует вернуться в футбол после тюрьмы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-игрок московского "Спартака" Квинси Промес заявил, что намерен возобновить карьеру в футболе, как только выйдет из заключения, сообщила газета De Telegraaf.

После освобождения он планирует тренироваться, чтобы вернуть спортивную форму. Футболист уверен, что в хорошей физической готовности сможет заинтересовать любой клуб.

"Дело уже не в моей футбольной карьере, речь идет просто о финансовой помощи", – рассказал Промес.

В 2023 году игроку предъявили обвинение в нападении на двоюродного брата, за что ему назначили 1,5 года колонии, а через год суд Амстердама приговорил футболиста к 6 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024 года его задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая. СМИ сообщили, что причиной могло стать местное правонарушение, однако в мае спортсмена освободили из-под стражи.

В июне Промеса арестовали дома в ОАЭ и отправили в следственный изолятор. Игрока экстрадировали из Дубая в Нидерланды под охраной Королевской военной полиции. Ему грозит 7,5 года заключения.

Апелляционный суд Амстердама 8 июля провел досудебное слушание по делу футболиста и решил продлить его содержание под стражей до начала судебного разбирательства.

Председательствующий судья Роб Хефферт пояснил, что нет оснований для освобождения спортсмена. Следующее заседание назначено не ранее 2026 года из-за необходимости дополнительных расследований за пределами Нидерландов.

Читайте также


спорт

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика