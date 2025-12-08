Суд в Москве арестовал бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 1 месяц и 30 суток бойца ММА Заура Исмаилова по подозрению в осквернении памятника ветеранам МЧС России. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся. Однако он заявил, что "не понял, что произошло". Исмаилов во время заседания возразил против ареста. Однако в суде стало известно, что мужчина пытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление.

Адвокат Исмаилова также указал, что у его подзащитного диагностирован рассеянный склероз. Кроме того, он рассказал, что спортсмен финансово поддерживал мобилизованных.

Исмаилова задержали после его "спарринга" с памятником ветеранам МЧС России, который расположен на Кременчугской улице в Москве. Соответствующее видео боец ММА выложил в соцсетях.

На появившихся в Сети кадрах видно, как спортсмен наносит серию легких ударов руками и ногами по статуе ребенка в парке Дмитрия Михайлика. Однако после волны негатива мужчина удалил публикацию.

По факту произошедшего возбуждено дело об осквернении воинских захоронений, а также памятников, обелисков и других мемориалов, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.

