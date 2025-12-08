Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 13:58

Происшествия

Суд в Москве арестовал бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на 1 месяц и 30 суток бойца ММА Заура Исмаилова по подозрению в осквернении памятника ветеранам МЧС России. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся. Однако он заявил, что "не понял, что произошло". Исмаилов во время заседания возразил против ареста. Однако в суде стало известно, что мужчина пытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление.

Адвокат Исмаилова также указал, что у его подзащитного диагностирован рассеянный склероз. Кроме того, он рассказал, что спортсмен финансово поддерживал мобилизованных.

Исмаилова задержали после его "спарринга" с памятником ветеранам МЧС России, который расположен на Кременчугской улице в Москве. Соответствующее видео боец ММА выложил в соцсетях.

На появившихся в Сети кадрах видно, как спортсмен наносит серию легких ударов руками и ногами по статуе ребенка в парке Дмитрия Михайлика. Однако после волны негатива мужчина удалил публикацию.

По факту произошедшего возбуждено дело об осквернении воинских захоронений, а также памятников, обелисков и других мемориалов, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.

"Актуальный репортаж": Анастасию Волочкову обвинили в осквернении памятника ВОВ

Читайте также


судыпроисшествияспортгород

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика