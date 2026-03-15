Умерла еще одна пострадавшая в результате теракта в "Крокус сити холле"

Получившая тяжелое ранение во время теракта в "Крокус сити холле" Наталья Скисова скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар.

"Вчера (14 марта. – Прим. ред.) скончалась еще одна потерпевшая. <…> Последствия причинения вреда", – пояснила собеседница агентства.

По ее словам, женщина проходила долгий курс лечения после трагедии.

Ранее в Москве также похоронили инвалида-колясочника, пропавшего после атаки на "Крокус". Долгое время не удавалось найти даже ДНК мужчины, однако в августе 2025 года следователи обнаружили его останки.

Теракт произошел 22 марта 2024 года и привел к гибели 150 человек. Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство.

СК РФ установил, что преступление организовали украинские спецслужбы, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное лишение свободы, в том числе 4 исполнителя. Четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.