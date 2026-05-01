Два подростка погибли при атаке украинского БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два подростка 18 и 15 лет погибли при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Волчья Александровка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере Max.

По его словам, украинская сторона целенаправленно атаковала дроном мотоцикл, на котором ехали молодые люди. От полученных ранений они погибли на месте.

Ранее в Брянской области при атаке украинского БПЛА на хутор Чаков погиб мужчина. Дрон ударил по легковому автомобилю, за рулем которого он находился.

Также осколочные ранения получил его пассажир. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.