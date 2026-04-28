28 апреля, 07:31Происшествия
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мирный житель пострадал при ударе украинского дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в мессенджере MAX.
По информации главы области, инцидент произошел в поселке Косицы Севского района. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
"Поврежден автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – добавил Богомаз.
Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мужчину, который передвигался на самокате в селе Новая Таволжанка Белгородской области. От полученных ранений он скончался на месте. Другой мирный житель пострадал при атаке БПЛА на легковой автомобиль в хуторе Красиво.