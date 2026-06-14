Сан-Паулу стал новым партнером Москвы в сфере цифровизации – Сергунина

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Представители правительства Москвы подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации с государственной компанией – технологическим оператором Сан-Паулу, крупнейшего города и экономического центра Бразилии. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Москва продолжает укреплять отношения с партнерами по БРИКС. Подписанный документ стал результатом участия столичных специалистов в масштабном международном форуме – Неделе инноваций в Сан-Паулу", – рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, меморандум предполагает сотрудничество в сферах цифровой трансформации и умного города, обмен опытом в развитии электронных платформ и внедрении передовых технологий, а еще стимулирование налаживания контактов в деловых кругах, проведение совместных семинаров и конференций.

В рамках Недели инноваций в Сан-Паулу эксперты столичного департамента информационных технологий выступили на нескольких сессиях. На них обсуждались современные сервисы для жителей, цифровые инструменты в строительстве, применение искусственного интеллекта и другие темы.

Кроме того, на форуме были представлены ключевые ИТ-проекты столицы России, такие как цифровой двойник. Это точная 3D-копия города, содержащая девять тысяч аналитических слоев с данными. Благодаря ей в год принимается свыше двух тысяч управленческих решений на разных уровнях.

Участникам события продемонстрировали и возможности цифровой экосистемы Москвы. Ее главное звено – портал mos.ru, объединяющий больше 460 услуг и сервисов. С 2011 года ими воспользовались свыше шести миллиардов раз.

Также московские специалисты презентовали платформу "Мостех", включающую в себя программное обеспечение для пользовательских рабочих мест, инструменты для разработки ПО, обслуживания информационных систем, хранения и защиты данных.

Ранее соглашение о сотрудничестве заключили Агентство креативных индустрий Москвы и бразильский кластер видеоигр Brasilia Game Hub. Оно предполагает совместное производство и продвижение игровых и анимационных продуктов.

Договоренность стала итогом бизнес-миссии столичных компаний и фестиваля московских видеоигр, прошедших в Сан-Паулу. Последнее событие охватило как уличные локации, так и компьютерные клубы, где широкой публике предлагали протестировать сразу девять проектов в разных жанрах – от приключенческих до стратегических.

Для 10 резидентов и партнеров Московского кластера видеоигр и анимации организовали более 300 деловых встреч с представителями бразильских институтов развития креативной экономики и потенциальными инвесторами.

