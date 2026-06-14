МВД: скрытность является одним из признаков влияния экстремистов на ребенка

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Скрытность, удаление переписок, агрессивные высказывания и интерес к запрещенной символике – одни из признаков того, что ребенок попал под влияние экстремистских течений. Об этом в интервью ТАСС заявил замначальника Центра по противодействию экстремизму столичного главка МВД России Денис Белялов.

Кроме того, о влиянии экстремистов на ребенка говорят:

появление неизвестных аккаунтов;

использование анонимных мессенджеров;

отказ рассказывать о новых знакомых;

оправдание насилия;

резкое изменение взглядов;

замкнутость;

раздражительность;

появление денег или переводов неизвестного происхождения;

выполнение непонятных поручений.

При выявлении перечисленных признаков Белялов призвал не начинать разговор с угроз. По его словам, нужно спокойно выяснить обстоятельства, с кем ребенок общается, что ему предлагают, какие задания он получает и какие группы посещает.

"Нельзя игнорировать эту проблему", – подчеркнул собеседник агентства.

При наличии признаков увлечения противоправной деятельностью необходимо срочно обратиться в полицию, к административным организациям или в комиссию по делам несовершеннолетних, уточнил Белялов.

Он отметил, что профилактика экстремизма – это совместная работа полиции, школы и семьи. Чем раньше родители заметят изменения в поведении ребенка, тем выше вероятность, что удастся избежать угроз его безопасности, предотвратить правонарушение и не допустить тяжких последствий, резюмировал замначальника центра.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники стали вовлекать подростков в преступления при помощи "синдрома пионера". По телефону злоумышленник говорит ребенку, что тот должен выполнить якобы спецзадание от органов безопасности или полиции. В такой ситуации у несовершеннолетнего срабатывает рефлекс, при котором он готов помогать государству.