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09 июня, 15:08

Политика

Госдума ввела детские сим-карты для защиты от мошенников и вредоносного контента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий механизм оформления так называемых детских сим-карт.

Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. По новым правилам родители смогут уведомлять операторов о передаче оформленной на себя сим-карты детям.

При этом изначально предлагалось обязать родителей сообщать о передаче номера ребенку. В законе также отмечается, что правительство РФ отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам.

Кроме того, согласно нововведениям, теперь операторы связи обязуются принимать дополнительные меры по защите от кибермошенников. Если обязательства не были выполнены, то операторы в рамках возбужденных уголовных дел должны компенсировать потерянные клиентами средства.

Критерии для выявления подозрительных номеров установит правительство по согласованию с ФСБ и Центробанком. Информацию о таких номерах операторы должны будут передавать в государственную информационную систему "Антифрод", а также заблокировать подозрительный номер и все номера, которые принадлежат его владельцу.

Ранее в ГД призвали усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками. Депутат Юрий Григорьев предложил предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу, а также создать специализированные подразделения. По его словам, мошенничество стало уже массовой цифровой атакой на россиян, от которой страдают наименее защищенные лица.

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