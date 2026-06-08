Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 21:01

Общество

Третий пакет мер против кибермошенников могут представить в РФ до конца года

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Российские законодатели могут представить третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками до конца года. В нем более детально проработают механизмы работы реестра IMEI и закроют лазейки, позволяющие получать сим-карты, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Мы сейчас определимся, как это будет выглядеть с ответственными организациями. Это постоянный процесс, многоитерационный, в рамках которого мы будем совершенствовать меры по противодействию мошенникам", – отметил он.

По словам парламентария, реестр может оказаться полезным и в борьбе с мошенниками, дроновой опасностью, контрафактом и кражами. Депутат подчеркнул, что в пакет мер войдет также механизм борьбы с лазейками, использующимися преступниками для получения сим-карт.

Как рассказал Немкин, пакетная структура мер сформирована так, что профильные службы выявляют паттерны злоумышленников, после чего закрывают лазейки.

"Очевидно, что это работа, которая будет продолжена. Очень важно, что мы уже сегодня видим значительное снижение числа мошеннических действий", – добавил он.

Ранее думский депутат Юрий Григорьев призвал усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками. Он предложил предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу, а также создать специализированные подразделения.

Москвичам рассказали, как в столице противодействуют кибермошенникам

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика