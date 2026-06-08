Третий пакет мер против кибермошенников могут представить в РФ до конца года

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Российские законодатели могут представить третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками до конца года. В нем более детально проработают механизмы работы реестра IMEI и закроют лазейки, позволяющие получать сим-карты, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Мы сейчас определимся, как это будет выглядеть с ответственными организациями. Это постоянный процесс, многоитерационный, в рамках которого мы будем совершенствовать меры по противодействию мошенникам", – отметил он.

По словам парламентария, реестр может оказаться полезным и в борьбе с мошенниками, дроновой опасностью, контрафактом и кражами. Депутат подчеркнул, что в пакет мер войдет также механизм борьбы с лазейками, использующимися преступниками для получения сим-карт.

Как рассказал Немкин, пакетная структура мер сформирована так, что профильные службы выявляют паттерны злоумышленников, после чего закрывают лазейки.

"Очевидно, что это работа, которая будет продолжена. Очень важно, что мы уже сегодня видим значительное снижение числа мошеннических действий", – добавил он.

Ранее думский депутат Юрий Григорьев призвал усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками. Он предложил предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу, а также создать специализированные подразделения.

