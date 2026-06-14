В столице начался набор волонтеров на патриотические акции ко Дню памяти и скорби

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Москве начался набор в волонтерский корпус патриотических акций "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Отправить заявку на участие можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках акции "Линия памяти" на Крымской набережной в парке искусств "Музеон" зажгутся свечи, символизирующие 1 418 дней Великой Отечественной войны. Почтить память родных и близких помогут волонтеры в форме военных лет. В течение суток они будут сохранять огонь вечной памяти. Днем этим будут заниматься волонтеры старше 16 лет, а вечером и ночью – только совершеннолетние добровольцы.

В 04:00 в День памяти и скорби, 22 июня, в Александровском саду пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в рамках акции "Вахта памяти. Вечный огонь". Волонтеры встретят участников и ветеранов войны, а также раздадут цветы и свечи.

За несколько дней до мероприятия добровольцы пройдут инструктаж, в ходе которого они узнают историю акции, изучат теорию противопожарной безопасности, а также научатся оказывать первую помощь.

За помощь в проведении мероприятия добровольцам проставят волонтерские часы. Они появятся в личном кабинете на сайте "Мосволонтер" в течение двух недель после окончания акции.

Волонтер Макар Кучеровский впервые поучаствовал в "Линии памяти" в 2022 году. Его прадедушки являются ветеранами ВОВ, поэтому для него важно участвовать в таких событиях.

"Лично для меня это долг чести и сохранения памяти о подвиге моих прадедов, которые подарили нам мир", – сказал молодой человек.

В свою очередь, Мирослава Монцманова помогала в указанной акции три года подряд. Она считает, что самым интересным этапом подготовки добровольцев является подбор военной формы и создание уникальных причесок и деталей.

Между тем автопробег "Дорога народных ополченцев" проекта "Города-герои – города Героев" пройдет через 18 регионов России и шесть субъектов Белоруссии. Мероприятие начнется в российской столице 22 июня. Стартовой точкой станет сквер у памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района на Кутузовском проспекте.