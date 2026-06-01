Автопробег проекта "Города-герои – города Героев" охватит 18 регионов РФ и 6 Белоруссии

Автопробег "Дорога народных ополченцев" проекта "Города-герои – города Героев" пройдет через 18 регионов России и 6 субъектов Белоруссии. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе пресс-конференции, посвященной запуску патриотической инициативы.

Экипажи начнут путь из Москвы по трем маршрутам: "Северному", "Западному" и "Южному". Причем именно по второму и предусмотрено посещение белорусских регионов.

По словам депутата, в мероприятии впервые примет участие полностью женский экипаж.

"В этом году к проекту присоединилась Московская ассоциация ветеранов специальной военной операции и "Женское движение Единой России". <...> Из активистов и волонтеров "Женского движения Единой России" на "Южном" маршруте будет впервые сформирован полностью женский экипаж", – цитирует его Агентство "Москва".

Всего в рамках автопробега, продолжил Шапошников, запланировано свыше 100 мероприятий, включая митинги, церемонии возложения цветов к местам памяти героев Отечества и участников народного ополчения 1941 года. Кроме того, состоятся встречи молодежи с участниками автопробега и лекции об истории народного ополчения.

Вместе с тем представители Московской ассоциации ветеранов СВО подготовят спортивные и культурные мероприятия вдоль всего маршрута, добавил, в свою очередь, руководитель организации Владислав Гусев.

"Для нас большая честь присоединиться к этому проекту. 10 членов нашей команды с удовольствием выйдут на маршруты, по которым проходили наши ополченцы, наши отцы, деды, наши прадеды, тем самым сохраняя историческую память и преемственность поколений", – уточнил он.

Автопробег начнется в Москве 22 июня – в День Памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны. Стартовой точкой станет сквер у памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района на Кутузовском проспекте.

