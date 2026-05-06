Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 08:40

Транспорт

Ретроралли с участием 300 автомобилей состоится в Музее Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Парад ретроавтомобилей "Круг Победы", приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Музее Победы на Поклонной горе 10 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

В традиционном автопробеге примут участие около 300 ретроавтомобилей, мотоциклов и специальной техники, выпущенных в середине прошлого века.

В частности, зрителям покажут технику советской автомобильной промышленности, включая такие модели, как ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-13 "Чайка", автобус представительского класса ЗИЛ-118 ("Юность") и лимузин, на котором ездил президент СССР Михаил Горбачев.

При этом особенными экспонатами станут люксовый Mercedes Benz 300 Adenauer, пожарные машины 1970–1980-х годов и первые модели автобусов Ikarus.

Вместе с тем приглашения поучаствовать в параде получили представители различных регионов России, а также гости из Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Киргизии, Сербии и других стран.

Согласно плану мероприятия, колонна ретроавтомобилей проедет по улицам столицы и завершит свой путь у стен Музея Победы. Участники возложат цветы к Вечному огню в знак памяти о погибших в годы ВОВ, после чего зарубежные делегации и участники парада посетят экскурсии по экспозициям культурного учреждения.

Ранее горожан пригласили посетить бесплатные тематические экскурсии в честь Дня Победы в Музее героизма в павильоне № 59 на ВДНХ. Посетители узнают о победах войск спецназначения, увидят трофеи из СВО и артефакты Великой Отечественной войны, включая знамена Красной армии, флаги РФ, монументы и мультимедийные инсталляции о взятии Рейхстага.

Автопробег прошел на Поклонной горе в Москве

Читайте также


транспортгородДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика