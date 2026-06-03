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03 июня, 09:40

Город

Чубушник расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чубушник расцвел под открытым небом в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба сада.

Там напомнили, что другое его название – жасмин садовый. Этот кустарник относится к семейству гортензиевых. Чубушником его начали называть из-за того, что из стеблей изготавливали чубуки для курительных трубок.

В саду можно найти в том числе чубушник обильноцветущий, тонколистный, седоватый и мелколистный. Подлинный жасмин находится в Субтропической оранжерее.

Первый чубушник в саду растет сразу за будкой охраны, второй, кавказский – в Теневом саду. Больше всего кустарников расположены на лужайке у дуба Гофмана. Все они имеют разную форму и рост, а один из них – с золотыми листьями.

Низкорослые сорта, включая Pompon, "Юннат" и "Необычный", можно встретить в Саду ароматов. Последний из них отличается своими розовыми серединками. А в тайном месте есть молодой куст сорта Petite Perfume Pink с большими розовыми цветками.

Ранее в национальном парке "Лосиный остров" распустились ярко-желтые ирисы. Увидеть их можно во время экскурсий водных экскурсий и путешествия по Понтонной тропе. Они украшают берега Яузских болот.

Пионы и рододендроны зацвели в Ботаническом саду МГУ

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