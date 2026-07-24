Склад птицефабрики в Ленобласти обрушился из-за попадания БПЛА

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Конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в Ленинградской области обрушились в результате падения дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в MAX.

Инцидент произошел в поселке Синявино Кировского района. В результате, по словам главы области, обошлось без жертв и пострадавших.

Ленобласть подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 24 июля. Всего враг выпустил 59 беспилотников, их удалось сбить.

Тем не менее в результате падения дронов пострадала гражданская инфраструктура. В частности, разрушения зафиксированы в районе Московского шоссе и в складских помещениях Wildberries в деревне Новосаратовка. Ранения получили 3 человека, их доставили в стационар.