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24 июля, 10:59

Регионы

Человеческий череп нашли в земле под школой в ямальском Новом Уренгое

Фото: 123RF.com/thanhquangtran

Человеческий череп обнаружили в грунте под свайным полем школы в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

Здание образовательного учреждения, где нашли останки, построено в 1989 году. Череп лежал на глубине под свайным полем. В ведомстве уточнили, что по факту обнаружения организована доследственная проверка.

Череп направлен на судебную экспертизу для установления пола, возраста и причины смерти. Также назначены генетические экспертизы.

Сейчас следователи отрабатывают несколько версий происхождения находки. Опрашиваются сотрудники образовательного учреждения и лица, которые могут располагать значимой информацией.

Ранее в Индии была обнаружена отрубленная голова восьмилетнего мальчика. Останки ребенка нашли водолазы в канале Бхахра недалеко от деревни Какрала.

Со слов очевидцев, тело лежало отдельно от головы, а ноги были связаны. Результаты экспертизы показали, что до смерти мальчик получил колото-резаное ранение в брюшную полость.

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