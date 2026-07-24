Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 17:55

Спорт

Футболиста "Зенита" Энрике могут арестовать на 15 суток из-за штрафов

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Бразильского полузащитника петербургского футбольного клуба "Зенит" Луиса Энрике могут арестовать на 15 суток за 52 штрафа на сумму 82 тысячи рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале "Mash на спорте".

По его данным, футболист не оплачивает штрафы с мая прошлого года. Согласно информации, 46 штрафов спортсмену выдали за превышение скорости, остальные – за неправильную парковку.

При этом если их передадут судебным приставам, то Энрике грозит двукратное увеличение штрафа, 50 часов исправительных работ или административный арест до 15 суток.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил московскому клубу ЦСКА штраф в размере 1 миллиона рублей за инцидент с колумбийским нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой.

Инцидент произошел в первом матче полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Предварительно, игроки "Краснодара" Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после встречи с ЦСКА обвинили фанатов московского клуба в расизме по отношению к колумбийцу.

Читайте также


спорт

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика