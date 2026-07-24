Футболиста "Зенита" Энрике могут арестовать на 15 суток из-за штрафов

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Бразильского полузащитника петербургского футбольного клуба "Зенит" Луиса Энрике могут арестовать на 15 суток за 52 штрафа на сумму 82 тысячи рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале "Mash на спорте".

По его данным, футболист не оплачивает штрафы с мая прошлого года. Согласно информации, 46 штрафов спортсмену выдали за превышение скорости, остальные – за неправильную парковку.

При этом если их передадут судебным приставам, то Энрике грозит двукратное увеличение штрафа, 50 часов исправительных работ или административный арест до 15 суток.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил московскому клубу ЦСКА штраф в размере 1 миллиона рублей за инцидент с колумбийским нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой.

Инцидент произошел в первом матче полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Предварительно, игроки "Краснодара" Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после встречи с ЦСКА обвинили фанатов московского клуба в расизме по отношению к колумбийцу.

