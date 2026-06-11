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11 июня, 09:43

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TDJ: голову восьмилетнего мальчика и связанное тело нашли в канале в Индии

Голову восьмилетнего мальчика и связанное тело нашли в канале в Индии

Фото: depositphotos/dechevm​

В Индии обнаружили отрубленную голову восьмилетнего мальчика, сообщает "Радио 1" со ссылкой на TDJ.

Останки ребенка нашли водолазы в канале Бхахра недалеко от деревни Какрала. При этом тело лежало отдельно от головы, а ноги были связаны. После экспертизы выяснилось, что до смерти мальчик получил колото-резаное ранение в брюшную полость.

Сейчас правоохранители ведут расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и найти ответственных за смерть ребенка.

Ранее в Липецкой области 32-летний мужчина поругался с 5-летней дочерью сожительницы. В какой-то момент он бросил ребенка с высоты собственного роста и покинул место происшествия. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа.

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